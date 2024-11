Baloise Holding AG: Fortschritte trotz Herausforderungen – 9-Monatszahlen 2024

Die Baloise Holding AG hat am 20. November 2024 ihre 9-Monatszahlen für das Jahr 2024 veröffentlicht und dabei erste Fortschritte in der Umsetzung ihrer Refokussierungsstrategie bekannt gegeben. Diese Strategie zielt darauf ab, sich stärker auf profitable Kerngeschäfte zu konzentrieren. Im Rahmen dieser Maßnahmen wird ein einmaliger negativer Effekt auf den Aktionärsgewinn von rund CHF 100 Millionen erwartet, bedingt durch den Verkauf des FRIDAY-Portfolios und Abschreibungen im Zusammenhang mit der Beendigung der Ökosystemstrategie.

Trotz dieser Herausforderungen verzeichnete Baloise im Nichtlebengeschäft ein Wachstum von 2,9 % in Lokalwährung, was auf ein Prämienvolumen von CHF 3,428.3 Millionen hinausläuft. Die Gesamtbilanz des Unternehmens zeigt ein Geschäftsvolumen von CHF 6,892 Millionen, was einem leichten Rückgang von 0,7 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Besonders stark wuchsen die Märkte in Deutschland und Luxemburg mit 8,4 % bzw. 7,2 % in Lokalwährung.