BGH-Urteil: Leichterer Weg zu Schadenersatz nach Facebook-Datendiebstahl!

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat in einem wegweisenden Urteil entschieden, dass Betroffene eines umfangreichen Datendiebstahls bei Facebook vergleichsweise niedrige Hürden für Schadenersatzansprüche überwinden müssen. Die Richter des sechsten Zivilsenats in Karlsruhe stellten fest, dass es für die Betroffenen ausreichend ist, nachzuweisen, dass sie Opfer des Vorfalls waren. Es ist nicht erforderlich, dass sie den Missbrauch ihrer Daten nachweisen oder belegen, dass sie in besonderer Weise beeinträchtigt sind, etwa durch Angst oder Sorge.

Dies ist das erste Mal, dass der BGH das Leitentscheidungsverfahren in einem solchen Fall anwendet, was für Tausende von ähnlichen Klagen an Landes- und Oberlandesgerichten in Deutschland von Bedeutung ist. Der Vorsitzende Richter, Stephan Seiters, betonte jedoch, dass der Schadenersatz für den bloßen Kontrollverlust nicht übermäßig hoch ausfallen könne, wobei er als Beispiel einen Betrag von 100 Euro nannte. Psychische Beeinträchtigungen könnten in die Berechnung des Schadens einfließen.