Green Bridge Metals beruft Branchenexperten Robert G. Krause in den Vorstand!

Green Bridge Metals Corp. hat Robert G. Krause mit sofortiger Wirkung in den Vorstand berufen. Krause bringt über 40 Jahre Erfahrung in der Mineralexploration und -erschließung in Nord-, Mittel- und Südamerika mit. Er wird das Unternehmen bei der Weiterentwicklung seiner Explorationsprojekte und vielversprechenden Grundstücke unterstützen. Nach seinem Abschluss an der University of British Columbia im Jahr 1985 hatte Krause verschiedene leitende Positionen im Bergbausektor inne, darunter Explorationsgeologe und Vice President of Exploration. Zu seinen bemerkenswerten Erfolgen zählt die Leitung eines Teams, das eine Goldlagerstätte mit einem Äquivalent von 1 Million Unzen in Honduras entdeckte.

Krauses umfangreiche Erfahrung umfasst die Entdeckung und Verwaltung von Mineralvorkommen, insbesondere in den Bereichen Gold, Kupfer, Nickel und Platingruppenelemente. Er hat Projekte in extremen Umgebungen geleitet und große Explorationsbudgets verwaltet. Darüber hinaus hat er eine geologische Beratungsfirma gegründet, die Bergbauunternehmen strategisch und operativ berät. David Suda, CEO von Green Bridge, äußerte sich positiv über Krauses Ernennung und betonte dessen geologisches Wissen und Erfolge, die für die zukünftige Entwicklung des Unternehmens von Bedeutung sein werden.