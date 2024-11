Neuer CEO bei Arbonia: Claudius Moor übernimmt ab 2025 die Führung!

Am 20. November 2024 gab die Arbonia AG bekannt, dass Claudius Moor ab dem 1. Januar 2025 die Position des CEO der Arbonia Gruppe übernehmen wird. Diese Entscheidung wurde in der Sitzung des Verwaltungsrats am 19. November 2024 getroffen. Der bisherige exekutive Verwaltungsratspräsident, Alexander von Witzleben, wird sich aus seiner operativen Rolle zurückziehen, bleibt jedoch bis auf Weiteres Präsident des Verwaltungsrats.

Claudius Moor, geboren 1983 und Schweizer Staatsbürger, ist seit dem 1. Juli 2020 Leiter der Division Türen und Mitglied der Konzernleitung. Er hat an der Hochschule St. Gallen Betriebswirtschaft studiert und seinen Masterabschluss im Jahr 2010 erlangt. Vor seinem Eintritt in die Arbonia Gruppe im Jahr 2015 war Moor bis 2015 bei der Boston Consulting Group (BCG) tätig. In der Arbonia Gruppe war er von 2015 bis 2017 für die Konzernstrategie und Unternehmensentwicklung verantwortlich und spielte eine entscheidende Rolle bei der Reorganisation des Unternehmens sowie bei der Übernahme der Looser Gruppe, die die Türengesellschaften Prüm, Garant und Invado umfasst.