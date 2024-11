21. November 2024: Schlüsseltermine für Wirtschaft und Finanzen im Fokus!

Im weiteren Verlauf des Tages sind wichtige Konjunkturdaten zu erwarten. Das Bundesfinanzministerium veröffentlicht seinen Monatsbericht für November, während die deutschen Insolvenzen und Schnellindikatoren um 08:00 Uhr bekannt gegeben werden. Zudem werden um 08:45 Uhr das Geschäftsklima und das Produzentenvertrauen in Frankreich veröffentlicht. In den USA stehen um 14:30 Uhr der Philadelphia Fed Business Outlook und die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe auf der Agenda.

Am Donnerstag, den 21. November 2024, stehen zahlreiche Wirtschafts- und Finanztermine auf der Agenda, die sowohl für Unternehmen als auch für die allgemeine Wirtschaftslage von Bedeutung sind. Der Tag beginnt früh mit dem Interim Management Statement von Julius Bär, das um 07:00 Uhr veröffentlicht wird. Kurz darauf folgen die Quartalszahlen von CTS Eventim und DFV, die um 07:30 Uhr bzw. 08:00 Uhr erwartet werden. Ebenfalls um 08:00 Uhr findet der Investor Day der Zurich Insurance Group statt, bei dem ein neuer Drei-Jahres-Plan vorgestellt wird.

Zusätzlich zu den Unternehmens- und Konjunkturdaten gibt es auch rechtliche und politische Ereignisse von Interesse. Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe entscheidet um 09:00 Uhr über die Haftung von Betreibern von Autowaschanlagen für Fahrzeugschäden. In Luxemburg finden um 09:30 Uhr mündliche Verhandlungen vor dem EU-Gericht zur Taxonomie und zu Abschalteinrichtungen in Diesel-Fahrzeugen statt.

Ein weiterer wichtiger Termin ist der Branchentag „Erneuerbare Energien“ in Hannover, der um 10:00 Uhr beginnt und von Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil und Umweltminister Christian Meyer begleitet wird. Zudem findet in Frankfurt ein Pressegespräch der Helaba zu den Märkten und Trends 2025 statt.

Die Dritte Tarifrunde bei Volkswagen wird ebenfalls von großer Bedeutung sein, da sie um 11:00 Uhr beginnt und von einer Kundgebung der IG Metall begleitet wird. In Stuttgart startet die deutsch-indische Wirtschaftskonferenz „Global Summit“, die wichtige wirtschaftliche Impulse setzen könnte.

Abgerundet wird der Tag durch die Fortsetzung der Weltklimakonferenz in Baku, wo Entwurfstexte für Abschlussdokumente erwartet werden. Insgesamt verspricht der 21. November 2024, ein entscheidender Tag für die Wirtschaft zu werden, mit einer Vielzahl an relevanten Informationen und Entwicklungen, die sowohl Unternehmen als auch Investoren im Blick behalten sollten.

