Dormakaba 2024: Strategische Neuausrichtung für nachhaltiges Wachstum!

Am 20. November 2024 präsentierte die dormakaba Holding AG im Rahmen des Capital Markets Day 2024 ihre strategische Neuausrichtung mit dem Fokus auf Wachstum unter dem Motto „From Shape to Growth“. CEO Till Reuter betonte, dass das Unternehmen gut positioniert sei, um die nächsten Schritte in seiner Transformation zu gehen. Der Schwerpunkt liegt auf der konsequenten Umsetzung eines laufenden Transformationsprogramms, das bis 2027/28 Kosteneinsparungen von insgesamt CHF 40 Millionen im kommerziellen Bereich sowie zusätzliche Einsparungen durch die Straffung des Produktportfolios vorsieht.

Das Unternehmen plant, durch die Vereinfachung seines Türschließer-Angebots Einsparungen von mindestens CHF 10 Millionen zu erzielen. In Nordamerika wird eine jährliche Wachstumsrate von BIP plus 2% in den nächsten drei Jahren angestrebt. dormakaba bekräftigte zudem seine mittelfristigen Ziele für 2025/26, die ein organisches Umsatzwachstum von 3 bis 5% sowie eine bereinigte EBITDA-Marge von 16 bis 18% vorsehen.