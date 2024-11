beaconsmind AG: Strategische Übernahmen stärken Marktposition und Wachstum!

Die Equity-Research-Häuser Nuways und Quirin Privatbank haben ihre Research-Berichte zu beaconsmind aktualisiert. Nuways hat das Kursziel von 16,00 EUR auf 20,00 EUR angehoben und betont die erweiterten Wachstumschancen durch die Akquisitionen. Quirin Privatbank hat einen Initialreport mit einem Kursziel von 19,40 EUR veröffentlicht und hebt die verbesserte Wettbewerbsposition sowie das Finanzprofil des Unternehmens hervor. Beide Institute bestätigen ein „Buy“-Rating für die Aktie, die am 19. November 2024 bei 7,15 EUR schloss.

Die beaconsmind AG hat kürzlich die Übernahme des ICT-Dienstleisters Swissnet AG sowie der KI-gesteuerten Concierge-Plattform Lokalee angekündigt. Diese strategischen Akquisitionen zielen darauf ab, die Position von beaconsmind als führender Anbieter im Bereich SaaS und IT-Infrastruktur zu stärken und die digitale Transformation in verschiedenen Branchen voranzutreiben. Infolge dieser Übernahmen wird die beaconsmind Group Anfang 2025 in Swissnet Group umbenannt.

Die Akquisition von Swissnet, die mit einem Gesamtpreis von 9,7 Millionen CHF verbunden ist, wird durch eine Kombination aus Barzahlung, einem Verkäuferdarlehen und der Ausgabe neuer Aktien finanziert. Swissnet bietet umfassende ICT-Dienstleistungen in der DACH-Region an und erwirtschaftet derzeit Umsätze von 6,9 Millionen CHF. Lokalee, mit einem Kaufpreis von 11,6 Millionen CHF, bietet eine SaaS-Plattform für personalisierte Concierge-Services und wird die Produktpalette von beaconsmind im Hospitality-Sektor erweitern.

Die beaconsmind Group erwartet nach Abschluss der Akquisitionen im Jahr 2025 einen Pro-forma-Umsatz von etwa 26 bis 28 Millionen CHF und ein EBITDA von 6 bis 7 Millionen CHF. Um die Synergien und Cross-Selling-Potenziale zu maximieren, wird das Management-Team durch die CEOs von Swissnet und Lokalee erweitert.

Zusätzlich wird beaconsmind am Deutschen Eigenkapitalforum vom 25. bis 27. November 2024 teilnehmen, wo CEO Jonathan Sauppe das Unternehmen präsentieren wird. Ein Webcast zur Vorstellung der Akquisitionen und der zukünftigen Strategie findet am 20. November 2024 statt.

Insgesamt stellt die Umwandlung in die Swissnet Group und die Akquisitionen einen bedeutenden Schritt in der strategischen Neuausrichtung von beaconsmind dar, um die Marktposition zu festigen und das Wachstum in den Bereichen digitale Lösungen und Infrastruktur zu beschleunigen.

Die beaconsmind Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,26 % und einem Kurs von 7,20EUR auf Frankfurt (20. November 2024, 21:49 Uhr) gehandelt.