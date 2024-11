Inflation bleibt hartnäckig: BVR warnt vor Preisanstieg bis 2025!

Der Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) warnt vor anhaltend hohen Inflationsrisiken in Deutschland. Für das Jahr 2025 prognostiziert der BVR einen Anstieg der Verbraucherpreise um 2,3 Prozent, was der Inflationsrate von 2024 entspricht. Dr. Andreas Bley, Chefvolkswirt des BVR, betont, dass der Kampf gegen die Inflation noch nicht gewonnen sei, obwohl die Europäische Zentralbank (EZB) Fortschritte gemacht hat, um die Inflation in die Nähe der angestrebten Preisstabilitätsmarke von zwei Prozent zu bringen.

Die Unsicherheiten in Bezug auf die Lohn- und Margenentwicklung, die als zentrale Treiber der Preisdynamik im Dienstleistungssektor gelten, bleiben bestehen. Zudem könnte eine mögliche Senkung des EZB-Einlagesatzes im Dezember um 25 Basispunkte auf 3,0 Prozent erfolgen, wobei weitere Zinsschritte von der aktuellen Datenlage abhängen sollten.