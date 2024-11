Dringender Appell: 500 Millionen Euro für deutsche Seehäfen gefordert!

Die deutsche Hafenwirtschaft hat ihre Forderungen an die Bundesregierung nach einer erhöhten finanziellen Unterstützung deutlich verstärkt. Angela Titzrath, Präsidentin des Zentralverbands der deutschen Seehafenbetriebe (ZDS), forderte in Hamburg, dass jährlich 500 Millionen Euro zur Grundfinanzierung der Seehäfen an die Bundesländer fließen sollten. Diese Forderung soll im Koalitionsvertrag der nächsten Bundesregierung verankert werden. Der ZDS und die Küstenländer haben bereits im September 2023 die „Bremer Erklärung“ veröffentlicht, in der sie ihre Position zur finanziellen Unterstützung der Seehäfen festhalten. In der Vergangenheit hatte der ZDS eine jährliche Unterstützung von etwa 400 Millionen Euro gefordert, während der Bund derzeit lediglich rund 38,3 Millionen Euro für Investitionen in die Seehäfen bereitstellt.

Zusätzlich zu den finanziellen Forderungen betont der ZDS die Notwendigkeit weiterer Investitionen in den Neubau von Hafenanlagen, um die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Seehäfen zu sichern. Die Hafenwirtschaft sieht sich durch die aktuellen Herausforderungen, wie etwa den globalen Wettbewerb und die Notwendigkeit zur Modernisierung, unter Druck und fordert daher eine substantielle Erhöhung der staatlichen Mittel.