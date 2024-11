Neuausrichtung bei Lübke Kelber AG: Steffen Schaack verlässt den Vorstand!

Infolge von Schaacks Abberufung übernimmt der Vorstandsvorsitzende Marc Sahling vorübergehend die Leitung des Bereichs Transaction Commercial. Dies soll eine reibungslose Übergabe und Kontinuität in der Unternehmensführung sicherstellen. Die anderen Ressorts des Unternehmens bleiben von dieser Veränderung unberührt, und die strategische Ausrichtung der Lübke Kelber AG bleibt ebenfalls stabil. Das Unternehmen wird weiterhin auf seine vier zentralen Geschäftsfelder fokussieren: Transaction Residential, Transaction Commercial, Asset und Property Management sowie Beteiligungsmanagement.

Am 19. November 2024 gab die Lübke Kelber AG bekannt, dass Steffen Schaack mit sofortiger Wirkung aus dem Vorstand des Unternehmens ausgeschieden ist. Schaack war seit dem 1. Juli 2021 Teil der Lübke Kelber AG, zunächst als Geschäftsführer und seit Dezember 2023 als Vorstandsmitglied, wo er für den Bereich Transaction Commercial verantwortlich war. Der Aufsichtsrat hat diese Entscheidung getroffen, um eine Neuausrichtung innerhalb des Unternehmens zu ermöglichen.

Die Lübke Kelber AG, ein mittelständischer Immobilienspezialist mit über 55 Jahren Erfahrung, ist bundesweit aktiv und beschäftigt mehr als 90 Spezialisten an verschiedenen Standorten, darunter Berlin, Frankfurt, München, Stuttgart, Düsseldorf, Dresden, Leipzig und London. Das Unternehmen bietet seinen Kunden nicht nur nationale, sondern auch internationale Marktzugänge durch seine Partnerschaft mit Gerald Eve LLP. Die Lübke Kelber AG hat sich einen Ruf für hohe Qualitätsstandards und Verlässlichkeit erarbeitet, was sich in einer hohen Erfolgsquote bei Verkaufsmandaten niederschlägt.

Der Aufsichtsrat und die gesamte Lübke Kelber Gruppe haben Steffen Schaack für sein Engagement und seine wertvolle Arbeit in den vergangenen Jahren gedankt, insbesondere für die Weiterentwicklung des Bereichs Transaction Commercial. Man wünscht ihm alles Gute für seinen weiteren beruflichen und persönlichen Werdegang.

Insgesamt zeigt die Abberufung von Schaack, dass die Lübke Kelber AG bestrebt ist, ihre Führungsstruktur anzupassen, um den sich verändernden Marktbedingungen gerecht zu werden, während sie gleichzeitig ihre strategischen Ziele und die operative Zusammenarbeit mit Geschäftspartnern aufrechterhält.

Die Luebke Kelber Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,00 % und einem Kurs von 9,50EUR auf Frankfurt (20. November 2024, 14:08 Uhr) gehandelt.