Springer Nature: Starkes Umsatzwachstum und Meilensteine in der Forschung! Springer Nature AG & Co. KGaA hat in den ersten neun Monaten des Jahres 2024 ein organisches Umsatzwachstum von 6 % erzielt, was zu einem Gesamtumsatz von 1,37 Milliarden Euro führte. Das bereinigte operative Ergebnis stieg um 9 % auf 379 Millionen …