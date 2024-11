Castor-Transport durch Deutschland: Atomkraftgegner protestieren in Philippsburg

Erstmals seit vier Jahren fand ein Castor-Transport mit hochradioaktiven Abfällen aus dem Ausland durch Deutschland statt. Am Mittwoch erreichte der Zug mit vier Behältern das staatliche Zwischenlager in Philippsburg bei Karlsruhe. Der Transport, der am Dienstagnachmittag in Frankreich startete, verlief trotz der Mobilisierung von Atomkraftgegnern ohne nennenswerte Probleme. Die Abfälle stammen aus der Wiederaufarbeitung von Brennelementen deutscher Atomkraftwerke in La Hague, Frankreich. Deutschland ist sowohl völkerrechtlich als auch privatrechtlich verpflichtet, diese Abfälle zurückzunehmen, was als Teil eines verantwortungsvollen Atomausstiegs betrachtet wird.

Die Proteste von Atomkraftgegnern konzentrierten sich auf die Mahnwache am Bahnhof in Philippsburg, wo sie die Gefahren des hochradioaktiven Atommülls für zukünftige Generationen betonten. Kritiker bemängeln insbesondere das Fehlen eines Endlagers und fordern, dass solange keine langfristige Lagerung geklärt ist, keine "Atommüllverschiebungen" stattfinden sollten. Die Polizei sicherte die Transportroute, und es wurden Hubschrauber eingesetzt, um die Sicherheit zu gewährleisten. Die genauen Details des Transports wurden aus Sicherheitsgründen bis zuletzt geheim gehalten.