Jahrestiefs im Blick

Ein Blick zurück auf den Monat Oktober 2007 zeigte den Euro noch auf einem Niveau von 1,6828 CHF, anschließend begann eine jahrelang anhaltende Talfahrt, zunächst auf 1,2000 CHF, nach einer kurzen Pause ging es 2015 schließlich auf 0,9651 CHF weiter abwärts. Die Aufwertung des Schweizer Franken sorgte in diesem Jahr für neue Rekorde auf der Unterseite, diesmal bei 0,9210 CHF Anfang August. Zwar erholte sich der Wert von diesem Niveau wieder ein Stück weit, bildete im Zuge dessen aber ein fallendes Dreieck aus, was in der Charttechnik als Trendfortsetzungsmuster gewertet wird.

Dreieck kurz vor Auflösung