BMW versucht Schaden zu begrenzen

Trotz kurzzeitig positiver Signale an einem seit April dieses Jahres andauernden Abwärtstrend, kamen am Ende nur Fehlsignale zustande. Mithilfe einer Horizontalunterstützung bestehend seit März 2022 um 67,58 Euro könnte diesmal aber eine ähnlich lange Erholung wie beispielshalber Anfang September erfolgen und dem Papier es erlauben, eine zu Beginn dieses Monats gerissene Kurslücke zwischen 70,14 und in der Spitze 72,10 Euro zu schließen. Dies würde sich auch mit der Annahme einer klassischen 123-Erholung bestens decken, jedoch birgt ein Investment gegen den vorherrschenden Trend entsprechend höhere Risiken. Hinweise für ein derartiges Szenario würden sich aus technischer Sicht oberhalb von 69,60 Euro verdichten und könnte das BMW-Papier an 72,10 Euro kurzzeitig vorantreiben. Auf der Unterseite würden Abschläge unter die Jahrestiefs von 65,26 Euro erneute Abschlagsrisiken erhöhen, diesmal auf 57,50 Euro.

Trading-Strategie: