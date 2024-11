NVIDIA – die Spannung steigt!

Ein Kurssprung von 8 % würde bei NVIDIA eine Veränderung des Börsenwertes um ca. 280 Milliarden US-Dollar bedeuten. Denn wie Bespoke Investment dazu berichtet, haben die Aktien seit Ende Oktober 2022, kurz vor der Veröffentlichung von ChatGPT, um fast 1.000 % an Wert zugelegt. Und dadurch liegt die Marktkapitalisierung inzwischen bei rund 3,5 Billionen US-Dollar.

Kein anderes Thema beherrscht die Börsen dieser Tage so wie NVIDIA. Denn gestern Abend hat das Unternehmen seine Geschäftszahlen veröffentlicht. Experten gehen davon aus, dass der Aktienkurs dann um mehr als 8 % steigen oder fallen könnte, je nachdem, wie die Zahlen ausfallen bzw. die Anleger darauf reagieren.

Demgegenüber steht ein erwarteter Jahresumsatz von 126,5 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025. Und damit wird NVIDIA aktuell mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von 28 bewertet. Das ist extrem!

Und eine Veränderung der Marktkapitalisierung um ca. 280 Milliarden US-Dollar würde mehr als das doppelte eines Jahresumsatzes ausmachen. Auch das wäre extrem!

Umsatzwachstum halbiert sich

2025 wächst der Umsatz allerdings noch mit voraussichtlich 100 %. Daher ist eine hohe Bewertung durchaus gerechtfertigt. Doch schon 2026 sollen es laut Bespoke „nur noch“ +49 % sein. Und 2027 (bis 2029) wird sich das Umsatzwachstum erneut halbieren auf nur noch (jeweils zwischen) +19,5 % (und ca. 18 %). Laut Daten von Stock3 soll der Jahresumsatz 2028 bei knapp 240 Milliarden US-Dollar liegen.

Das 2028er KUV beträgt also 14,58. Und das ist bei einem Umsatzwachstum von laut Bespoke Investment in den Jahren 2030 und 2031 von nur noch +10 % auch noch extrem viel.

Der Schwanz wedelt mit dem Hund

Extrem wäre wahrscheinlich auch der Einfluss einer Kursveränderung von 8 % bei den NVIDIA-Aktien auf den Gesamtmarkt. Torsten Ewert hat dazu am Montag bereits eine Analyse veröffentlicht (siehe „Rettet oder killt Nvidia den Nasdaq 100?“). Natürlich sind die Kursausschläge des Nasdaq 100 in der Vergangenheit geringer ausgefallen als bei NVIDIA. Die Aktie hat ja schließlich auch „nur“ ein Gewicht von aktuell 13,63 % in dem Technologieindex. Aber dennoch kann sich der Gesamtmarkt derzeit kaum von der Kursentwicklung dieser Aktie lösen. Es herrscht eine sehr hohe Korrelation.

