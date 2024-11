AKTIE IM FOKUS Zurich Insurance vorbörslich gefragt - Neue Mittelfristziele Die Aktien von Zurich Insurance dürften am Donnerstag mit Gewinnen in den Handel starten. Der Versicherer setzte sich im Rahmen eines Investorentages für die kommenden drei Jahre neue Ziele. Das Management um Konzernchef Mario Greco will noch …