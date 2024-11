Jefferies senkt Ziel für SMA Solar auf 14 Euro - 'Hold'

rabajatis schrieb 16.11.24, 09:09

Diese Idee von Enphase soll durch die technische Entwicklung überholt sein. Siehe wieder das modulare Batteriesystem von Sunlit. Aber auch das generell heute mehr Wechselrichter 2 MPPT-Eingänge haben. Damit kann man z.B. alle Module auf der Ostseite an einen Anschluss und alle Module auf der Westseite an den anderen Anschluss stecken. Oder die Entwicklung von Halbzellenmodulen, wo bei einer Verschattung auf einer Modulhälfte nicht das ganze Modul die Leistung mindert sondern nur das halbe Modul. Oder die Entwicklung von bifacialen Modulen. Oder eben das Sunlit System, so jede Zusatzeinheit des Batteriesystems einen eigenen MPPT Eingang hat und man so bei voller Ausbaustufe 4 Modulgruppen anschließen könnte. Das erfasst in der Praxis die meisten Verschattungsproblene vor Ort und erlaubt die Verwendung günstiger Standardmodule.



Der Einstieg in eine 800 Watt Balkonsolaranlage kostet heute unter 300 Euro. Ein neuer innovativer 1.600 Watt Batteriespeicher Anker Solix 2 AC kostet 800 Euro. DAS ist das was hunderttausendfach gekauft wird und das wird vllt weiter gehen. Ist die Frage wie sich die Solardachpflichten auswirken werden. Aber der Markt geht an SMA Solar vorbei. Und größer kommen dann im Heimbereich chinesische Firmen wie Growatt. SMA Solar, Fronius, Kostal ... wohl alles schwierig.



Ich selbst habe für meine selbstgebaute Mikro Anlage einen Victron MPPT Laderegler. Eine niederländische Firma mit Produktion in Indien. In dem Bastler Sektor soll sie das Maß der Dinge sein. Aber auch da haben sich die Preise von 2021 als ich gekauft habe auf 2024 mehr als halbiert. Auch natürlich durch den Wegfall der 19 % Mehrwertsteuer.



Apropos: Damit könnte es auch mit einer Regierung ohne Grüne vorbei sein. Noch ein Grund mehr für eine Installationsrallye bei kleinen Anlagen, die SMA Solar beim Abverkauf der Lagerware unterstützen könnte. Man hat in diesem Bereich wohl den Anschluss durch Überheblichkeit verloren = Managementversagen. Die Chinesen hingegen waren sehr nahe am Deutschen Kunden und haben genau ermittelt was der will. Mehrere MPPT's, Notstromfähigkeit, permanente Insel, Batteriespeicher, Nulleinspeisung, kostenlose Apps ... . Und Top Qualität kostet schlicht zuviel - der Kunde sieht den niedrigen Preis und denkt nicht darüber nach das er vllt doppelt kaufen muss da die Produkte schneller kaputt gehen.