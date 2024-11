Überwiegend moderate Verluste nach Nvidia-Umsatzausblick

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost haben am Donnerstag mehrheitlich nachgegeben. Händler verwiesen auf einen nicht gut genug ausgefallenen Umsatzausblick des Halbleiterkonzerns Nvidia als Belastungsfaktor für die Börsen. Auch geopolitische Spannungen hätten die Märkte belastet, nachdem die Ukraine erstmals britische Marschflugkörper auf militärische Ziele in Russland abgefeuert habe, hieß es.

Angesichts der Größe von Nvidia und seiner Rolle im Bereich der boomenden Künstlichen Intelligenz wirke sich der Ausblick des Unternehmens auf seine Zulieferer und die globalen Märkte negativ aus, hieß es am Markt. "Die hervorragenden Quartalszahlen von Nvidia konnten die hochgesteckten Erwartungen des Marktes nicht erfüllen", sagte Charu Chanana, Chefanlagestratege bei Saxo Markets.

Unter den Einzelwerten brachen die Aktien des indischen Mischkonzerns Adani Enterprises in Mumbai um knapp 20 Prozent ein. New Yorker Staatsanwälte klagten den Milliardär Gautam Adani im Zusammenhang mit dem Vorwurf von Bestechungs-Zahlungen in Indien an. Adani und andere Angeklagte hätten zwischen 2020 und 2024 mehr als 250 Millionen Dollar Schmiergeld zahlen wollen, teilten die Ermittler mit. US-Investoren, bei denen Adanis Unternehmen Kapital einsammelten, hätten nichts davon gewusst und seien damit betrogen worden, hieß es weiter./edh/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,78 % und einem Kurs von 135,8 auf Tradegate (21. November 2024, 08:59 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um -2,11 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,48 %. Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 3,37 Bil.. NVIDIA zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0300 %. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 155,63USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 115,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 185,00USD was eine Bandbreite von -15,24 %/+36,35 % bedeutet.