Neuer Wirtschaftspreis des Landes an engagierte und innovative Unternehmen vergeben

MAGDEBURG, Deutschland, 21. November 2024 /PRNewswire/ -- Sven Schulze, Minister für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Forsten des Landes Sachsen-Anhalt , hat den neu initiierten „Wirtschaftspreis Sachsen-Anhalt 2024" an zwei Unternehmen verliehen, die die regionale Wirtschaft durch besondere Leistungen, Innovation und Engagement stärken. Der Preis ist sowohl Anerkennung als auch Motivation für Unternehmen und Existenzgründer, die Herausforderungen in der Wirtschaft mit Kreativität und Einsatz meistern.

Im Rahmen der Preisverleihung im Alten Theater Magdeburg sagte der Minister: „Mit dem Wirtschaftspreis Sachsen-Anhalt zeichnen wir mutige und innovative Unternehmen aus, die in unserem Land Herausragendes leisten. Kleine und mittelständische Unternehmen sowie Start-ups sind das Rückgrat unserer Wirtschaft und entscheidend für Arbeitsplätze und Wohlstand. Ihre Ideen, ihr Engagement und ihre Innovationskraft bringen Sachsen-Anhalt voran und machen es zukunftsfähig."

In der Kategorie „Unternehmen" erhielt die Ramme Electric Machines GmbH die begehrte Auszeichnung. Ramme aus Osterwieck im Harz ist ein stark wachsendes Unternehmen, das hocheffiziente Elektromotoren für die Schiffsindustrie herstellt und so zur Reduktion von Schadstoffemissionen beiträgt. Mit zwei Standorten und einer Mitarbeiterzahl, die sich innerhalb von zwei Jahren auf 115 nahezu verdoppelte, setzt Ramme auf ein familiäres Arbeitsumfeld mit flachen Hierarchien und direkter Kommunikation. Neue Produkte wie der Schleppermotor mit über 99 Prozent Wirkungsgrad unterstreichen die Innovationskraft des Unternehmens. Durch regionale Kooperationen und Sponsoring lokaler Sportvereine engagiert sich Ramme nachhaltig für die Region und fördert eine enge Verbundenheit im Harz.

In der Kategorie „Existenzgründung" wurde das junge Unternehmen Raydiax GmbH ausgezeichnet. Das Magdeburger Start-up entwickelt ein innovatives Therapieassistenz-Computertomographen-System, das Krebsoperationen schonender gestaltet und weltweit auf hohe Nachfrage stößt. Das Unternehmen, das 2022 gegründet wurde und derzeit 20 Mitarbeiter beschäftigt, plant ein schnelles Wachstum und den Markteintritt durch Kooperationen mit führenden deutschen Kliniken. Raydiax' patentiertes System reduziert die Strahlenbelastung für Patienten und medizinisches Personal deutlich und eröffnet neue Behandlungsmöglichkeiten. Mit einem EFRE-Förderantrag will Raydiax zudem die Exzellenz in der Interventionsradiologie in Sachsen-Anhalt weiter fördern und zur Verbesserung der regionalen Gesundheitsversorgung beitragen.

Ziel des Wirtschaftspreises Sachsen-Anhalt ist, all jene Unternehmen und Branchen in den Fokus zu rücken, die die wirtschaftliche Entwicklung des Landes durch ihre Leistungen und Innovationskraft nachhaltig prägen. Er wird an kleine und mittlere Unternehmen mit bis zu 250 Mitarbeitenden sowie an Existenzgründungen vergeben, die ihren Hauptsitz in Sachsen-Anhalt haben und durch besondere Projekte, Produkte oder Geschäftsmodelle hervorstechen.

Insgesamt gingen 115 Bewerbungen ein – 63 in der Kategorie „Unternehmen" und 52 in der Kategorie „Existenzgründungen". Bei der Beurteilung durch die hochkarätig besetzte Jury wurden die Kriterien wirtschaftliche Entwicklung, Innovationskraft, Fachkräftesicherung und die Verantwortung für die Region bewertet. Existenzgründungen mussten zusätzlich Erfolge hinsichtlich Marktnachfrage und Wachstumspotenzial darlegen. In die engste Wahl kamen schließlich neun Unternehmen, die die Kriterien im besonderen Maße erfüllen.

Als Preisgeld wurden 15.000 € für Unternehmen und 10.000 € für Existenzgründungen ausgelobt. Sie werden darüber hinaus in die Kommunikation des Landes als „Erfolgsbotschafter" einbezogen.

Mehr Informationen: www.wirtschaftspreis-sachsen-anhalt.de

Presskit_Wirtschaftspreis_2024

Kontaktdaten : Sabine Kraus, +49 391/568 9920, sabine.kraus@img-sachsen-anhalt.de

Video - https://www.youtube.com/watch?v=7i7J1LhA0_w

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2563129/IMG_Saxony_Winners.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2362832/5038662/IMG_Sachsen_Anhalt_Logo.jpg

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/img-sachsen-anhalt-neuer-wirtschaftspreis-des-landes-an-engagierte-und-innovative-unternehmen-vergeben-302311898.html