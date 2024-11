MicroStrategy: 2,6 Milliarden USD für Bitcoin – Aktie & BTC auf All Time High!

Das größte börsennotierte Unternehmen, das Bitcoin besitzt, gab am Mittwoch bekannt, dass es den Betrag der Wandelanleihe, die 2029 fällig wird, und die es verkaufen will, um zusätzliche Bitcoin-Käufe zu finanzieren, um fast 50 Prozent auf 2,6 Milliarden US-Dollar erhöht.

MicroStrategy bezeichnet sich nun als Bitcoin Treasury Company und scheint das im letzten Monat angekündigte Ziel – in den nächsten drei Jahren 42 Milliarden US-Dollar an Kapital aufzubringen, um mehr Bitcoin zu kaufen – schnell erreichen zu wollen.

Zudem erhalten die Erstkäufer die Möglichkeit, innerhalb von drei Tagen zusätzliche Schuldverschreibungen im Wert von bis zu 400 Millionen US-Dollar zu erwerben. Es wird erwartet, dass die Ausgabe der Anleihen am Donnerstag abgeschlossen sein wird, sofern alle Abschlussbedingungen erfüllt sind.

Die Schuldverschreibungen sind wandelbar in Bargeld, Aktien oder eine Kombination aus beidem. Anfangs ist jede Schuldverschreibung im Nennwert von 1.000 US-Dollar in 1,4872 Aktien der Klasse A von MicroStrategy wandelbar, wie das Unternehmen weiter erklärte.

Zusammen mit dem erneuten Enthusiasmus rund um Bitcoin seit Trumps Wahlsieg haben Käufe die Aktien von MicroStrategy in die Höhe schnellen lassen. Die Aktie ist in diesem Jahr um mehr als 650 Prozent gestiegen. Das hat den Marktwert des Unternehmens auf knapp 100 Milliarden US-Dollar anschwellen lassen und es in die Nähe der 100 größten Unternehmen im S&P 500 gebracht.

Bitcoin kletterte derweil auf ein Rekordhoch von fast 97.000 US-Dollar, nachdem MicroStrategy die Aufstockung der Wandelanleihe angekündigt hatte. MicroStrategy-Aktien sprangen um bis zu 16 Prozent auf einen Rekordwert von 499,35 US-Dollar.

MicroStratregy CEO Michael Saylor ist überzeugt davon, selbst Bitcoin-Muffel Warren Buffett für die größte Kryptowährung der Welt begeistern zu können. Im Zuge der Bitcoin-Rallye sagte er in einem Podcast: "Wenn ich eine Stunde allein mit Buffett in einer ruhigen Umgebung hätte, würde das reichen." Und weiter: "Buffett würde danach sagen: Charlie [Munger] hätte es gemocht, wir werden ein paar Bitcoins kaufen."

