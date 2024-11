Super Micro hält nicht die Vorschriften der Nasdaq ein

Super Micro Computer teilte am Mittwoch mit, dass es ein Benachrichtigungsschreiben von der Nasdaq erhalten hat, in dem festgestellt wird, dass das Unternehmen die Vorschriften für die Börsennotierung nicht einhält. In dem Schreiben geht es um die rechtzeitige Einreichung von Berichten bei der "U.S. Securities and Exchange Commission", die Super Micro verpasste.

Super Micro hatte noch am Montag bekannt gegeben, dass es der Nasdaq einen Compliance-Plan vorgelegt hat. Der Plan wurde vorgelegt, um einem Delisting noch auszuweichen.