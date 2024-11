RTG Retail Trade Group GmbH vergibt erneut Media-Etat an EMS European Media Sourcing GmbH

Hamburg (ots) - Die RTG Retail Trade Group GmbH freut sich, bekannt zu geben,

dass die EMS European Media Sourcing GmbH erneut die Ausschreibung für den

Media-Etat gewonnen hat. Nach einem intensiven, mehrstufigen Pitch konnte die

EMS überzeugen und den Media-Etat der RTG für zwei weitere Jahre sichern.



Dirk Jung, Geschäftsführer der RTG, äußerte sich positiv über die Fortführung

der Zusammenarbeit mit EMS: "Die EMS hat uns mit ihrer langjährigen Erfahrung

und Qualität, aber auch mit ihrer Effizienz und hohen Beratungskompetenz

überzeugt. Wir sind sicher, dass wir gemeinsam erfolgreiche Print- und

Digitalstrategien entwickeln und umsetzen werden."





Zu den Mitgliedern der RTG gehören renommierte Einzelhandelsunternehmen wie dieDrogeriemarkt-Kette Dirk Rossmann GmbH, Globus Markthallen Holding GmbH & Co.KG, Bartels-Langness Handelsgesellschaft mbH & Co. KG, J. Bünting BeteiligungsAG, Netto ApS & Co. KG, tegut... gute Lebensmittel GmbH & Co. KG, K + K Klaas &Kock B.V. & Co. KG sowie die Georg Jos. Kaes GmbH.Die EMS wird ab 2025 den Etat unter anderem für die Verteilung von Beilagen undProspekten sowie für die Schaltung von Anzeigen und Geomarketing imzweistelligen Millionenbereich übernehmen. Diese Aufgaben beinhalten diePlanung, Steuerung und Umsetzung lokaler sowie nationaler Mediaaktivitäten allerRTG-Mitglieder."Mit der Fortführung des gemeinsamen Einkaufs der bundesweiten Medialeistungendurch EMS wird das Portfolio der RTG konsequent erweitert und die Position derRTG-Mitglieder im deutschen Handel weiter gestärkt," so Dirk Jung.RTG und EMS fokussieren ihre Partnerschaft künftig mehr auf nachhaltige unddigitale Angebotswerbung, um den Anforderungen des Marktes und der Verbrauchergerecht zu werden.Mit der Fortsetzung der Zusammenarbeit bestätigen alle Parteien dievertrauensvolle Zusammenarbeit mit klarem Fokus auf die Bedürfnisse ihrerKunden. Dirk Jung betont: "Die EMS hat nicht nur in der Vergangenheit überzeugenkönnen, sondern ist unseres Erachtens auch mit vielen innovativen Ideen bestensfür die Zukunft gerüstet."