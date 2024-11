Pharmahersteller Novartis will mittelfristig etwas stärker wachsen

BASEL/LONDON (dpa-AFX) - Der Schweizer Pharmakonzern Novartis rechnet sich nach seinem Umbau mittelfristig noch etwas mehr Wachstum aus als bisher. Ihren wachsenden Optimismus begründeten die Basler am Donnerstag auf einem Investorentag mit einem starken Portfolio und der zuletzt guten Entwicklung. Dabei erwartet der Arzneimittelhersteller auch, dass einige seiner wichtigsten Kassenschlager künftig noch mehr Geld in die Kassen spülen als gedacht. Die Aktie legte an der Schweizer Börse in einem allgemein leicht schwächeren Umfeld moderat zu.

"Novartis hat seine Umwandlung in ein reines Unternehmen für innovative Arzneimittel abgeschlossen", sagte Konzernlenker Vasant Narasimhan laut Mitteilung. "Dank unserer Fokussierung konnten wir unsere kommerzielle Umsetzung schärfen und unsere Schätzungen für den Spitzenumsatz von Cosentyx, Kisqali, Kesimpta, Pluvicto und Leqvio erhöhen." In den kommenden Jahren werde Novartis zudem mehr als 15 Zulassungsanträge stellen, ergänzte der Manager.