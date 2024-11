SMT Scharf AG (von Montega AG): Kaufen

Unternehmen: SMT Scharf AG

ISIN: DE000A3DRAE2



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 21.11.2024

Kursziel: 14,00 EUR (zuvor: 11,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Bastian Brach



Q3: Guidance aufgrund von Konsolidierung angehoben



SMT Scharf hat vergangenen Mittwoch den Q3-Finanzbericht veröffentlicht, der weiterhin ein zurückhaltendes Investitionsumfeld im Bergbau offenbart. Im Fokus standen zudem der Abschluss der Mehrheitsübernahme durch die Yankuang Energy Group und die Konsolidierung des chinesischen Joint-Ventures Shandong.



[Tabelle]



Schwaches Branchenumfeld im Kohlebergbau lastet auf Ergebnis: Im dritten Quartal setzte sich die rückläufige Umsatzentwicklung fort. Grund hierfür ist die anhaltende Investitionszurückhaltung im Kohlebergbau (9M/24: 34,9 Mio. EUR, -22,6% yoy), während sowohl der Mineralbergbau (9M/24: 7,0 Mio. EUR, +4,4% yoy) als auch der Bereich Tunnellogistik (9M/24: 4,4 Mio. EUR, +3364% yoy) wachsen konnten. Damit erzielt SMT Scharf mittlerweile einen Anteil von 27% der Gesamtumsätze außerhalb des Kohlesektors. Das Segment Tunnellogistik ist aktuell insbesondere von dem Großauftrag im Nahen Osten geprägt, der im März 2024 akquiriert wurde und ein Gesamtvolumen im niedrigen zweistelligen Mio.-EUR-Bereich hat (MONe: 13,0 Mio. EUR). Der erfolgreiche Abschluss des Projekts, den wir für Mitte 2025 erwarten, würde u.E. die weitere Projektakquise in diesem Bereich für SMT Scharf deutlich erleichtern. Das hohe EBIT des Vorjahres war durch außerordentlich hohe Währungsgewinne beeinflusst und ist daher u.E. nicht vergleichbar. Das insgesamt schwache Ergebnis der ersten neun Monate resultiert aus der verhaltenen Top Line-Entwicklung und einmaligen Beratungskosten im Rahmen von Mehrheitsübernahme und Uplisting. Wir bleiben am unteren Ende der Top Line-Guidance positioniert und erwarten ein deutlich positives EBIT im Schlussquartal.



Mehrheitsübernahme vollzogen, JV konsolidiert: Anfang März dieses Jahres hat der bis dato größte Aktionär Shareholder Value zusammen mit anderen Aktionären den Verkauf von 52,7% der Anteile an den chinesischen Bergbaukonzern Yankuang Energy Group Company Ltd. angekündigt. Die Übernahme wurde im September vollzogen und dürfte u.E. in den kommenden Jahren zu erheblichen Synergien in der Produktentwicklung und Vermarktung führen. Im Zuge dessen hat der Aufsichtsrat Jun Liu als neuen CEO bestellt, der bisherige CEO Reinhard Reinarzt wird weiterhin als COO tätig sein. Im selben Monat erfolgte ebenfalls das angekündigte Uplisting in den Prime Standard der Frankfurter Börse. Zuletzt hat SMT Scharf über eine Satzungsänderung im chinesischen Joint Venture Shandong Xinsha Monorail Co., Ltd. einen beherrschenden Einfluss erlangt, sodass dieses ab dem 01. November 2024 vollständig konsolidiert wird. Damit werden die Beiträge des JVs in Top und Bottom Line der SMT sichtbar, sodass die Guidance um diesen Anteil erhöht wurde. Auch wir berücksichtigen dies in unseren Prognosen für 2024ff. und erwarten zudem aufgrund der Mehrheitsübernahme zukünftig erhebliche Synergien und Erlöspotenziale, die wir erstmals modellieren.

Fazit: SMT Scharf hat im Jahr 2024 eine Reihe von Veränderungen vorangetrieben, die wir insgesamt positiv sehen. Daher sollte das Unternehmen gestärkt aus dem Übergangsjahr 2024 hervorgehen. Aufgrund der attraktiven Bewertung deutlich unterhalb des Buchwertes empfehlen wir die Aktie weiterhin mit Kaufen mit einem angehobenen Kursziel von 14,00 EUR (alt: 11,00 EUR), was u.a. die zukünftigen Synergien mit dem neuen Mehrheitsaktionär berücksichtigt.



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SMT Scharf Aktie Die SMT Scharf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,68 % und einem Kurs von 7,45 auf Tradegate (20. November 2024, 22:26 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SMT Scharf Aktie um -10,78 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,31 %. Die Marktkapitalisierung von SMT Scharf bezifferte sich zuletzt auf 40,86 Mio.. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,714Euro. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000Euro und das höchste Kursziel liegt bei 14,000Euro was eine Bandbreite von +47,65 %/+87,92 % bedeutet.



