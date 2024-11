Bayer-Krise: Analyst warnt vor Schuldenpeak – Noch 2 Jahre Leid für Aktionäre?

Mehrere Finanzinstitute haben ihre Bewertungen für die Bayer-Aktie gesenkt, angesichts diverser Herausforderungen und eines unsicheren Ausblicks. Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel von 30 auf 22 Euro reduziert und ihre Einschätzung auf "Neutral" belassen. Analyst Jo Walton begründete dies mit einem gedämpften Geschäftsausblick der Leverkusener, der eine Senkung der Ergebnisprognose um 16 Prozent für das Jahr 2025 nach sich zog.

Auch Berenberg hat das Kursziel für Bayer von 28 auf 22 Euro gesenkt und das "Hold"-Rating beibehalten. Diese Entscheidung basierte auf dem hohen Verschuldungsgrad, geringem Gewinnwachstum und juristischen Herausforderungen. Bayer verzeichnete in den drei Monaten bis zum 30. September einen Rückgang des Nettoverlustes auf 4,18 Milliarden Euro, jedoch wurde das EBITDA-Ziel um 5 Prozent verfehlt und der Umsatz fiel von 10,34 Milliarden Euro auf 9,97 Milliarden Euro, was durch Preisrückgänge beim Medikament Xarelto und Margendruck in der Pharmasparte beeinflusst wurde.