GOLDMAN SACHS stuft Zurich Insurance Group auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Zurich mit einem Kursziel von 541 Franken auf "Neutral" belassen. Die Ergebnisprognosen dürften etwas anziehen, schrieb Analyst Andrew Baker am Donnerstagmorgen angesichts neuer Finanzziele. Einige Anleger dürften sich aber daran stören, dass Kapitalausschüttungen nur eine geringere Rolle in den Planungen spielen./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 21.11.2024 / 07:18 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Zurich Insurance Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,01 % und einem Kurs von 582,9EUR auf Lang & Schwarz (21. November 2024, 11:25 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Andrew Baker

Analysiertes Unternehmen: Zurich Insurance Group

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 541

Kursziel alt: 541

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m