Mara kippt Anleihen für 850 Millionen US-Dollar auf den Markt

MARA Holdings beabsichtigt, im Rahmen eines privaten Angebots an institutionelle Käufer eine unbesicherte vorrangige Wandelanleihe mit Fälligkeit 2030 im Wert von 850 Millonen US-Dollar anzubieten.

Nach Angaben des Unternehmens sind die Anleihen zunächst in 38,5902 Aktien des Unternehmens pro 1000 US-Dollar Nennwert der Anleihen wandelbar, was einem Wandlungspreis von etwa 25,91 US-Dollar pro Aktie entspricht. Das spiegelt auch den derzeitigen gehandelten Wert der Aktie wider.

Die Zinsen für die Anleihen sind halbjährlich nachträglich am 1. März und 1. September eines jeden Jahres zahlbar, erstmals am 1. März 2025. Die Anleihen werden am 1. März 2030 fällig.

MARA kann alle oder einen Teil der Anleihen am oder nach dem 5. März 2028 gegen Barzahlung zurückkaufen.

Die Inhaber der Anleihen haben das Recht, von MARA den Rückkauf aller oder eines Teils ihrer Anleihen gegen Barzahlung am 1. Dezember 2027 zu verlangen.

Der Erlös aus der Emission dient der Finanzierung von Rückkäufen bestehender 2026er Anleihen im Wert von 212 Millionen US-Dollar und allgemeinen Unternehmenszwecken. Zudem sollen neue Bitcoin erworben werden. Zuletzt hatte die Kryptowährung wieder ein All-Time-High erreicht.

Der Kurs von MARA zog daraufhin wieder kräftig an. Allein in dieser Woche kletterten die Anteile um rund 18 Prozent.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion