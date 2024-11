Wells Fargo sagt Bullenmarkt voraus: Kursziel für den S&P 500 angehoben!

Die Strategen erwarten, dass der Large-Cap-Index im kommenden Jahr bei bis zu 6.700 Punkten schließen wird – ein Anstieg von über 10 Prozent gegenüber dem jüngsten Schlusskurs. Die positiven Aussichten basieren auf einer starken US-Wirtschaft und einer Erholung der Unternehmensgewinne während der zweiten Amtszeit des designierten Präsidenten Donald Trump.

"Unsere Prognose eines stärkeren Wirtschaftswachstums in Verbindung mit Maßnahmen zur Senkung der regulatorischen Kosten sollte dazu beitragen, den Gewinn je Aktie des S&P 500 bis Ende 2025 auf 275 US-Dollar zu steigern, was über unserer bisherigen Prognose von 270 US-Dollar liegt", so das Global Investment Strategy Team von Wells Fargo in einer Mitteilung.