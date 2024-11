Airbus drängt auf mehr Kooperation zwischen europäischen Ländern

Toulouse (dts Nachrichtenagentur) - Airbus-Chef Guillaume Faury fordert von den Europäern "weniger ständige Konkurrenz".



"Heute wird noch viel zu sehr Nabelschau betrieben, wer besser dran ist und welche Arbeitsplätze auf der linken oder rechten Seite der Grenze bleiben", sagte Faury der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Diese Denk- und Verhaltensweisen seien nicht zukunftsfähig. Insbesondere bei Weltraumaktivitäten bestehe "wahrscheinlich auch die Notwendigkeit für eine strategische Umgestaltung" und müsse man "einen europäischen Champion schaffen".



"Für die meisten großen Unternehmen findet der Wettbewerb heute auf globaler Ebene statt", sagte der Airbus-Chef weiter. Das sei das Spiel, das vor den Europäern liege, und dafür müsse man als europäisches Team denken. "Wenn wir weiter glauben, dass es nur um Frankreich, Deutschland oder Spanien geht, hemmt das unsere Fähigkeit, Investitionen und Kräfte zu bündeln", so Faury. Airbus sei "ein Paradebeispiel", wie diese Bündelung der Kräfte in Europa gelingen könne. "Ich denke, wir können in Europa mehr `Airbusse` vertragen", sagte er.





