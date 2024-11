CTS Eventim - Aktie im Rampenlicht - 21.11.2024

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,48 % geändert.

Der Dax ist am Donnerstag erneut unter die Marke von 19.000 Punkten gerutscht. Zuletzt notierte der Leitindex mit einem Minus von 0,25 Prozent auf 18.956,69 Zählern. Die Quartalszahlen von Nvidia , die wegen ihrer Bedeutung im Technologiesektor …

Mit einem Kurseinbruch von über 10% wird die CTS Eventim-Aktie am Donnerstagmorgen massiv vom Markt abgestraft und fällt auf ein neues 3-Monatstief. Waren die Zahlen des Ticketing- und Entertainment-Konzerns denn so schwach? Und sollten Anleger jetzt die Gelegenheit für einen Einstieg nutzen? Umsatz stark, Gewinne schwächer An der Umsatzentwicklung kann der Kurssturz von CTS Eventim […] The post CTS Eventim-Aktie -10%: Ist die Party vorbei? first appeared on sharedeals.de.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.