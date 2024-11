Scholz oder Pistorius? Habeck hat keine Präferenz

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Grünen-Spitzenkandidat Robert Habeck hat keine Präferenz, ob die SPD mit Bundeskanzler Olaf Scholz oder Verteidigungsminister Boris Pistorius ins Rennen um die Kanzlerschaft geht. "Ich trete auch gar nicht gegen jemanden an, sondern für uns und für mich", sagte er am Rande eines Handelsministertreffens ins Brüssel. Zudem betonte er, es sei seine politische Linie, "dass ich gut über uns rede und über unsere Projekte und nicht schlecht über die anderen."

Gut drei Monate vor der angepeilten Neuwahl des Bundestages ist weiter unklar, wer die regierende SPD in den Wahlkampf führen wird. Die Sozialdemokraten debattieren darüber, ob sie mit dem in Umfragen beliebten Pistorius als Kanzlerkandidat nicht besser fahren würden als mit Scholz. Die Kanzlerpartei befindet sich im Umfragetief, mit 15 bis 16 Prozent ist sie nur etwa halb so stark wie die oppositionelle Union./mjm/DP/nas