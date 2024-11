H.I.G. Capital kündigt den Verkauf von Deenova S.r.l. an

MAILAND, 21. November 2024 /PRNewswire/ -- H.I.G. Capital ("H.I.G."), a leading global alternative investment firm with $66 billion of capital under management, is pleased to announce that an affiliate has signed a definitive agreement to sell its portfolio company, Deenova S.r.l. ("Deenova" or the "Company"), a leading Italian company in the field of traceability of drugs and medical devices in European hospitals. The Company is being purchased by Equiter Infrastructure II, a fund managed by Ersel Asset Management SGR, and Amundi Private Equity Italia ("APEI"), in partnership with Deenova's founder Sergio Giglio. The close of the transaction is subject to customary, regulatory approvals.

Seit 2004 bietet Deenova Automatisierungs- und Rückverfolgbarkeitsdienste mit Mehrwert für Krankenhäuser an, indem es automatische Verteilungs- und Rückverfolgungssysteme für Medikamente und medizinische Geräte entwickelt, implementiert und betreibt. Deenova stellt eine langfristige Partnerlösung für Krankenhäuser dar, indem es vollständig in die Krankenhausinfrastruktur integrierte Systeme implementiert und erhebliche Vorteile in Bezug auf Patientensicherheit, Kosteneinsparungen und Prozessoptimierung garantiert.

Seit seiner ersten Investition hat H.I.G. das internationale Wachstum von Deenova durch strategische Akquisitionen und die Stärkung des Managementteams unterstützt. Das Unternehmen hat sich in ganz Europa zu einem Branchenführer entwickelt und ist derzeit in etwa 100 Krankenhäusern in Italien, Frankreich, dem Vereinigten Königreich, Malta, Deutschland, Spanien und Polen vertreten.

Raffaele Legnani, Geschäftsführer und Leiter von H.I.G. in Italien, kommentierte: „Wir sind stolz darauf, die Wachstumsstrategie von Deenova unterstützt zu haben, die es dem Unternehmen ermöglicht hat, ein europäischer Marktführer im Bereich der Rückverfolgbarkeit und des Managements von Arzneimitteln und Medizinprodukten zu werden. Wir sind auch stolz darauf, Deenova für ein bedeutendes und anhaltendes zukünftiges Wachstum positioniert zu haben. Stolz sind wir auch auf die Rendite, die unsere Investoren mit dieser Transaktion erzielt haben."