Gesamtverband Pressegroßhandel veröffentlicht Ergebnisse seiner Vollerhebung des Presseeinzelhandels 2024

Köln (ots) - Die aktuelle Ausgabe der jährlichen Einzelhandelsstrukturanalyse

(EHASTRA) bietet detaillierte Einblicke in die Entwicklungen des deutschen

Pressevertriebs im Jahr 2024 / Grossisten betreiben trotz fortwährender

Herausforderungen ein weiterhin dichtes Vertriebsnetz von knapp 78.000

Verkaufsstellen



Der Gesamtverband Pressegroßhandel (GVPG) hat die Ergebnisse seiner Vollerhebung

des deutschen Presseeinzelhandels 2024 veröffentlicht. Die deutschen

Pressegroßhändler unterhalten demnach ein Vertriebsnetz von insgesamt 77.590

Einzelhandelsgeschäften, die werktäglich mit Zeitungen, Zeitschriften sowie

pressenahen Zusatzsortimenten beliefert werden. Damit sichert der

Pressegroßhandel auch in einem schwierigen Marktumfeld den

diskriminierungsfreien Pressevertrieb in der Fläche.







gleichzeitiger Kontraktion der Händlerzahl zeigt sich auch in der diesjährigen

Erhebung. Allerdings deutet nichts auf eine dramatische Beschleunigung dieser

Entwicklungen hin - ein Umstand, der die flächendeckende Verfügbarkeit von

Presseprodukten in der Bundesrepublik weiterhin gewährleistet. Diese Resilienz

des Pressevertriebs unterstreicht die anhaltende Relevanz gedruckter Medien im

deutschen Informationsökosystem.



Die traditionell hohe Dynamik im Pressevertriebssektor zeigte sich erneut in

einem Wechselspiel von Expansion und Kontraktion: Einerseits erweiterte der

Pressegroßhandel durch aktive Vertriebsarbeit sein Netzwerk um mehr als 1.400

neue Presseverkaufsstellen. Andererseits musste die Belieferung von 5.600

Einzelhändlern aus unterschiedlichen Gründen eingestellt werden. Diese

gegenläufigen Entwicklungen ergaben eine Netto-Reduktion der

Presseverkaufsstellen von 5,1 Prozent auf 77.590 Standorte bundesweit.



Beim Blick auf die Entwicklung der einzelnen Geschäftsarten im Pressevertrieb

zeigt sich ein ähnliches Bild wie im Vorjahr: Während Bäckereien,

Pressefachhändler und Kioske erneut die stärksten Einbußen verzeichnen,

manifestiert sich ein gegenläufiger Trend bei großen Drogeriemärkten und großen

Supermärkten. Neu ist 2024 der Zuwachs bei Bio-Supermärkten. Die Zahl der

Discounter entwickelt sich weiterhin stabil.



Die drei wichtigsten Geschäftsarten im Presseeinzelverkauf sind auch 2024

Supermärkte/LEH, Presse-Fachgeschäfte und Discounter. In diesen Geschäftsarten

werden 66 Prozent, also zwei Drittel des gesamten Presseumsatzes erzielt, wobei

der EH-Anteil etwa 43 Prozent beträgt.



Im Berichtszeitraum legten die als Großkunden klassifizierten gebundenen oder Seite 2 ► Seite 1 von 2



