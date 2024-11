Berliner Unternehmen baut Plattform für Digitalunternehmer aus (FOTO)

Berlin (ots) - ablefy, vormals elopage, erreicht mit einem Transaktionsvolumen

von über 1 Milliarde Euro einen neuen Meilenstein. Das Unternehmen unterstützt

über 70.000 Anbieter dabei, digitale Produkte & Dienstleistungen zu verkaufen.



- Intensive Investition in die ablefy-Plattform, um den Verkaufsprozess

digitaler Produkte zu automatisieren und zu optimieren. Kunden profitieren

zudem von integrierten Mahn- und Inkassolösungen, einem verbesserten Check-out

und einem handverlesenen Netzwerk aus Partnern und Experten.

- Mit ablefy können Anbieter digitaler Produkte & Dienstleistungen ihre

digitalen Vertriebskanäle effizient skalieren und die gewonnene Zeit dafür

nutzen, sich auf den Ausbau ihres Geschäfts zu konzentrieren.





elopage ist jetzt ablefy. Mit diesem Schritt startet die Berliner Plattform fürAnbieter digitaler Produkte und Dienstleistungen in eine neue Wachstumsphase.Doch auch wenn sich der Name ändert, bleibt die Mission: Unternehmen, Creatorsund Coaches bei der Monetarisierung ihrer Ideen, und bei jedem Schritt desWachstumsprozesses unterstützen-von der Produkterstellung bis hin zurAutomatisierung und Skalierung bestehender Prozesse. ablefy ermöglichtAnbietern, ihre Verkaufsprozesse zu vereinfachen und administrative Aufgabeneffizienter zu erledigen. Der neue Name "ablefy" kommt zusammen mit einem Ausbaudes Angebots der Plattform. Mit einer umfassenden Palette neuer Funktionenbietet ablefy weit mehr als nur einen einfachen Bezahlprozess. AutomatisierteBuchhaltung, integrierte Mahn- & Inkassolösungen, ein optimierter Check-outsowie erweiterte Sicherheitsfunktionen sind zentrale Bestandteile derWeiterentwicklung. In Kürze wird auch der Endkundenbereich der Plattform einvollständig neues Look-and-Feel erhalten, das die User Experience für die Kundenaller Anbieter auf ein neues Niveau hebt.Mehr Umsatz, mehr Wachstum, mehr ZeitDas erweiterte Geschäftsmodell geht über technische Innovationen hinaus. Dieneue Growth Academy powered by ablefy eröffnet allen Anbietern Zugang zu einemkuratierten Netzwerk spezialisierter Experten, das ihnen hilft, ihrGeschäftspotenzial voll auszuschöpfen und ihren Umsatz signifikant zu steigern.ablefy bietet damit nicht nur eine Plattform, die den täglichen Betriebeffizienter gestaltet, sondern auch ein umfassendes Ökosystem, das Unternehmenin jeder Wachstumsphase - von der Markteinführung bis zur internationalenSkalierung - aktiv unterstützt. Diese einzigartige Kombination aus Plattform undÖkosystem macht ablefy zum Go-To-Partner für Anbieter digitaler Produkte undDienstleistungen. Mit technischen Lösungen und Experten-Service hilft ablefytausenden Digital-Unternehmen, darunter Anbieter wie Greator, Sport1 und Classy