Kursexplosion nach Zahlen

Der anhaltende Boom bei Künstlicher Intelligenz (KI) und solider Geschäfte im Cloud-Geschäft hat dem Unternehmen Snowflake starke Quartalszahlen beschert. Zeitgleich hob Snowflake seine Umsatzziele für das Geschäftsjahr 2024/2025 an und kündigte eine Zusammenarbeit mit dem KI-Entwickler Anthropic an. Der Anbieter rechnet den Angaben zufolge mit Gesamtjahreserlösen von 3,43 statt 3,36 Mrd. US-Dollar, für das laufende Quartal stellte er einen Umsatz von 906 bis 911 Mio. US-Dollar in Aussicht und übertrifft damit die Markterwartungen.

Übergeordnet steckt die Aktie von Snowflake immer noch in einem seit Dezember 2022 anhaltenden Abwärtstrend fest, Hoffnungen auf eine Wiederbelebung der Aktie macht ein potenzieller Doppelboden im Bereich 107,13 US-Dollar und könnte die Verluste der letzten Monate ein Stück weit wieder einfangen. Aus aktueller Sicht geht nach dem erfolgreichen Ausbruch über die Marke von 146,70 US-Dollar Kurspotenzial an 168,80 und darüber 184,71 US-Dollar im mittelfristigen Zeitfenster hervor. Die zu Donnerstag gerissene Kurslücke könnte in den nächsten Tagen aber ein Stück weit geschlossen werden, was es Anlegern erlauben würde, auf einem niedrigeren Kursniveau das Papier abzufangen. Abschläge unter 145,00 US-Dollar könnten dagegen einen vollständigen Kurslückenschluss mit Abschlagspotenzial auf 133,55 US-Dollar auslösen. Tiefer sollte es aber nach Möglichkeit nicht mehr gehen, weil sonst der Doppelboden in Gefahr geraten würde.

Snowflake Inc. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

