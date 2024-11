Gold zieht Silberpreis mit nach oben. Silberproduzenten im Fokus

Dass sich Gold wieder berappeln konnte, stabilisierte auch den Silberpreis. Zum einen profitierte auch Silber von den jüngsten Entwicklungen, die maßgeblich für das Comeback von Gold verantwortlich waren. Zum anderen ist es erwiesenermaßen von Vorteil, wenn das Zugpferd eines Sektors (in diesem Fall ist es Gold für den Edelmetallsektor) in die „richtige“ Richtung läuft.

Goldpreis zieht wieder an

Silberpreis stabilisiert – Aber, wie könnte es nun weitergehen?

Silber rettete sich aus einer aus charttechnischer Sicht äußerst prekären Situation. Vor einigen Tagen drohte Silber, unter die wichtige Marke von 30 US-Dollar zu rutschen. Das hätte das Edelmetall weiter in Bredouille bringen können. Insofern war es eminent wichtig, dass die Rutschpartie gestoppt werden konnte; zumindest vorerst.

Auf den Lorbeeren ausruhen kann sich Silber nicht. In den nächsten Tagen muss es darum gehen, die Erholung weiter anzukurbeln. Vor diesem Hintergrund wäre ein Vorstoß über den Widerstandsbereich von 32+ US-Dollar der nächste Schritt. Sollte das Unterfangen gelingen, wäre ein schneller Test des letzten Verlaufshochs (Bereich von 35 US-Dollar) möglich. Ein Rücksetzer unter die 30 US-Dollar sollte hingegen tunlichst vermieden werden. Ein solcher könnte weitere Abgaben in Richtung 28 US-Dollar bzw. in Richtung 26,5 US-Dollar provozieren.

Silberproduzenten im Fokus - Hecla Mining

Für die Aktien der Gold- und Silberproduzenten kam die jüngste Erholung der Edelmetalle genau zum richtigen Zeitpunkt. Die Aktienkurse der Gold- und Silberproduzenten standen seit dem Oktober massiv unter Druck. So verzeichneten unter anderem Barrick Gold, Newmont und Pan American Silver kräftige Kursrückgänge. Den US-amerikanischen Gold- und Silberproduzenten Hecla Mining erwischte es ebenfalls heftig.

Notierte die Aktie noch Mitte Oktober jenseits der 7,5 US-Dollar, stand es zuletzt Spitz auf Knopf, als Hecla Mining drohte, unter die eminent wichtige Unterstützung von 5,3 US-Dollar wegzubrechen. Dieses Szenario konnte zunächst abgewendet werden, obgleich es noch nicht vom Tisch ist. Insofern gilt auch in Bezug auf Hecla Mining: Die Erholung muss weiter vorangetrieben werden. Aus charttechnischer Sicht wäre es außerordentlich wichtig, wenn es der Aktie gelingen würde, den Widerstandsbereich um 6,3+ US-Dollar zurückzuerobern. Ausflüge unter die 5,3 US-Dollar sollten hingegen tunlichst vermieden werden.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

