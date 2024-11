GFT unter den 25 besten Arbeitgebern der Welt

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur GFT Technologies Aktie Die GFT Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,13 % und einem Kurs von 21,80 auf Tradegate (21. November 2024, 12:09 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der GFT Technologies Aktie um +14,35 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,33 %. Die Marktkapitalisierung von GFT Technologies bezifferte sich zuletzt auf 573,91 Mio.. GFT Technologies zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9500 %. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 38,13EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 46,00EUR was eine Bandbreite von +37,93 %/+111,49 % bedeutet.

Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte GFT Technologies Aktie Beiträge: 4.725 Beiträge:

Stuttgart, Deutschland (ots/PRNewswire) - Aufnahme in "World's Best Workplaces"Liste auf Basis von direktem MitarbeiterfeedbackGFT wurde in "Fortune World's Best Workplaces(TM) (https://www.greatplacetowork.com/worlds-best-workplaces?utm_campaign=bw2024-wbw&utm_medium=referral&utm_source=press-release&utm_content=text-link&utm_term=20241114&utm_audience=all) " alseiner der 25 besten Arbeitgeber der Welt des Jahres 2024 ausgezeichnet. DieAuszeichnung basiert auf gründlichen Auswertungen von Great Place To Work(https://greatplacetowork.de/) ® (https://www.greatplacetowork.com/) , derweltweiten Autorität für Arbeitsplatzkultur, und wird gemeinsam mit Fortunevergeben."Die Aufnahme von GFT in diese Liste ist ein Beleg für unser Engagement, einArbeitsumfeld zu schaffen, in dem sich alle unsere Mitarbeiter wertgeschätzt,gestärkt und zu Wachstum inspiriert fühlen", so Marco Santos, Co-CEO von GFT."Es ist für uns ein weiterer Ansporn, GFT zu einem Ort zu machen, an dem alleerfolgreich sein können.""Diese Anerkennung spiegelt die Stimmen und Bemühungen unseres globalen Teamswider. Wir glauben, dass eine großartige Arbeitsumgebung auf Vertrauen,Inklusivität und gemeinsamem Erfolg beruht", sagt Marika Lulay, Co-CEO von GFT."Dies ist eine wunderbare Bestätigung für die gemeinsamen Anstrengungen, die dasgesamte GFT Team über viele Jahre hinweg unternommen hat, um bei GFT eine derbesten Unternehmenskulturen der Welt zu etablieren - eine Leistung, die mich mitgroßem Stolz und tiefer Dankbarkeit erfüllt."Die "Fortune World's Best Workplaces(TM)"-Liste gilt weithin als Maßstab fürhervorragende globale Arbeitgeber . Um für die Auszeichnung in Frage zu kommen,müssen Unternehmen bereits eine Great Place To Work® Zertifizierung besitzen undim Jahr 2023 oder Anfang 2024 auf mindestens fünf Best Workplaces(TM) Listen aufmehreren Kontinenten einen Spitzenplatz belegen.Die Liste basiert auf umfassendem, vertraulichem Mitarbeiter-Feedback undgründlichen Überprüfungen durch Great Place To Work®. Die Methodik bewertet, wieOrganisationen Vertrauen, Fairness und Respekt am Arbeitsplatz demonstrieren undgleichzeitig positive Auswirkungen auf Mitarbeiter und Gesellschaften weltweithaben. Die Mitarbeiterbefragung von Great Place To Work® umfasst 7,4 MillionenAntworten von 20 Millionen Mitarbeitern weltweit.Der Platz des Digitalisierungs-Pioniers auf der diesjährigen Liste zeigt dieBemühungen von GFT, das Wohl der Mitarbeiter in den Vordergrund zu stellen undVertrauen und Zusammenarbeit zu fördern . Die globalen Initiativen desUnternehmens konzentrieren sich auf berufliches Wachstum, Vielfalt undInnovation, um die besonderen Bedürfnisse seiner Teammitglieder zu erfüllen.Der Erfolg von GFT steht im Einklang mit der Mission des Unternehmens,zielorientiert, innovativ und mitarbeiterorientiert Führung zu demonstrieren.Damit will GFT weltweit einen Maßstab für hervorragende Unternehmenskultursetzen.Diese Pressemitteilung steht Ihnen auch im GFT Newsroom(https://www.gft.com/de/de/about-us/news/press-releases) zum Download zurVerfügung.Über GFT - Shaping the future of digital businessGFT ist ein Pionier der digitalen Transformation. Mit Technologien der nächstenGeneration ermöglichen wir unseren Kunden, durch intelligente Softwarelösungenihre Produktivität zu steigern. Unsere Schwerpunkte sind Digital Finance, KI-und Datenlösungen für Unternehmen sowie Plattform-Modernisierung.Fundierte technologische Exzellenz, ein starkes Partner-Ökosystem und umfassendeBranchenkenntnisse zählen zu den Stärken von GFT. Wir sind agile@scale(https://www.gft.com/de/de/about-us) und bringen die digitale Transformationunserer Kunden in der Finanz- und Versicherungsbranche sowie derFertigungsindustrie voran. Die GFT Talente erstellen implementieren und managenunter Beachtung der Regulatorik Softwareanwendungen für innovative Unternehmen.Mit Standorten in 20 Märkten weltweit garantiert GFT die Nähe zu seinen Kunden.Wir vereinen außerdem mehr als 35 Jahre Erfahrung und ein globales Team aus über12.000 engagierten Talenten. GFT bietet ihnen herausragendeKarrieremöglichkeiten im Bereich innovativster Softwareentwicklung. Die Aktieder GFT Technologies SE ist im SDAX der Deutschen Börse gelistet (Ticker:GFT-XE).https://www.gft.com/de/de https://www.gft.com/de/de/bloghttp://www.linkedin.com/company/gft-technologieshttps://x.com/gft_demailto:markus.j.mueller@gft.comPressekontakt:Dr. Markus MüllerGroup Public RelationsGFT Technologies SESchelmenwasenstraße 3470567 Stuttgart+49 711 62042-344markus.j.mueller@gft.comFoto -https://mma.prnewswire.com/media/2563640/GFT_Marco_Santos.jpgView original content to downloadmultimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/gft-unter-den-25-besten-arbeitgebern-der-welt-302312733.htmlWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/15225/5913578OTS: GFT Technologies SEISIN: DE0005800601