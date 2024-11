ison und Enphase Energy realisieren die intelligente Steuerung von Heimspeichern

Hamburg und Kalifornien (ots) -



- Enphase Heimspeicher werden zum virtuellen Kraftwerk

- ison AI verbindet Preissignale aus dem Markt mit Batterieverhalten

- Neue Lösung für alle ison-Partner mit Enphase-Hardware seit Herbst live -

LichtBlick Energy as a Service Kund*innen profitieren mit SolarPaket und

StromWallet



Rund 1,2 Millionen Heimspeicher sind deutschlandweit in Eigenheimen

(https://www.lichtblick.de/presse/prosumer2024/) installiert - Tendenz steigend.

Werden sie derzeit vornehmlich für die lokale Speicherung des eigenproduzierten

Solarstroms verwendet, bleibt ihr wahres Potenzial unberührt. Durch die

Integration in den Strommarkt und die Verknüpfung zu einem virtuellen privaten

Kraftwerk (VPP) können die Batterien eine netzdienliche Funktion einnehmen.

Dieses Potenzial heben ison, Marktintegrator von digital vernetzten

Energielösungen, und Enphase Energy, weltweit führender Anbieter von Solar- und

Batteriesystemen auf Basis von Mikro-Wechselrichtern, mit der neuen technischen

Lösung nun für Flexumer.





