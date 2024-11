Tesla-Fahrer klagen über gefährliche Fahrzeugmängel

Das kann für Tesla nur dann gut ausgehen, wenn Elon Musk es in seiner Doppelfunktion in der Privatwirtschaft (hier als CEO von Tesla) einerseits, und im Staatsauftrag andererseits die Regeln für selbstfahrende Level 5 Autos so festzulegen, dass der eigentlich verantwortliche Automobilhersteller eben von dieser Verantwortung freigestellt wird.Also die Autohersteller nicht für Tote und Verletzte zahlen / haften müssen.Andernfalls (normale Haftung) wäre es der Untergang von Tesla!