KI verändert das digitale Advertising und sorgt dafür, dass Werbeanzeigen immer präziser und effizienter werden. Dank maschinellem Lernen kann KI riesige Datenmengen durchforsten und das Nutzerverhalten so genau analysieren, dass Anzeigen exakt auf die Bedürfnisse der Zielgruppe zugeschnitten werden – und das in Echtzeit. KI hilft auch, Klickbetrug und ungültigen Traffic zu erkennen, was sicherstellt, dass das Werbebudget gezielt und sinnvoll eingesetzt wird. So steigern Unternehmen ihre Conversion-Raten und machen ihre Werbung deutlich wirkungsvoller.

Influencer Marketing

Eine weitere digitale Entwicklung: Influencer-Marketing. Influencer-Marketing hat sich in den letzten Jahren von einer Nischenstrategie zu einem zentralen Bestandteil vieler Marketingpläne entwickelt. Ursprünglich waren es vor allem prominente Persönlichkeiten, die Markenprodukte auf Social-Media-Kanälen präsentierten. Mit dem Aufstieg von Plattformen wie Instagram, TikTok und YouTube haben jedoch auch Mikro- und Nano-Influencer – Menschen mit kleineren, aber sehr engagierten Communities – an Bedeutung gewonnen. Unternehmen schätzen die Authentizität und das Vertrauen, das Influencer bei ihren Followern genießen, und setzen zunehmend auf langfristige Partnerschaften statt einmaliger Kooperationen. Heute ist Influencer-Marketing datengetrieben und eng mit KI und Analysen verzahnt, was eine gezieltere Ansprache und messbare Ergebnisse ermöglicht.

BrandPilot – Digitales Marketing

BrandPilot AI Inc. (CSE: BPAI, OTCQB: BPAIF) wurde 2020 gegründet und hat sich seitdem als Player im Bereich digitales Marketing etabliert. Mit Sitz in Toronto unterstützt BrandPilot Unternehmen, Marketingziele effizient zu erreichen. Das Unternehmen ist vor allem in stark regulierten Märkten wie der Finanz- und Pharmaindustrie aktiv, wo strenge Vorschriften das Marketing oft erschweren.

Die Lösung von BrandPilot

Das Unternehmen bietet eine Plattform, die besonders für mittelgroße Unternehmen in stark regulierten Branchen entwickelt wurde. Diese Unternehmen müssen oft mit komplizierten Vorschriften umgehen und benötigen eine besonders präzise Zielgruppenansprache sowie ein hohes Maß an Compliance. Hier setzt BrandPilot mit Lösungen an die Werbeausgaben optimieren und vor und ineffizienten Ausgaben schützen.