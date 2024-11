HSBC ist bullish für diese Asien-Aktien

Die Analysten Bank HSBC rechnen für 2025 mit starken Veränderungen auf dem asiatischen Markt. Eine Reihe von Aktien kann dennoch "von diesen Veränderungen in Asien profitieren, da sie am besten positioniert sind, um das Wachstum aus diesen Chancen zu nutzen, und die unsere Analysten aus einer Bottom-up-Perspektive schätzen", schreiben die Analysten der Investmentbank in einer aktuellen Research-Note. "Unser Ziel ist es, Qualitätsaktien hervorzuheben, die relativ unterbewertet sind", fügten sie hinzu.

Die Investmentbank stuft den chinesischen E-Commerce-Riesen Meituan als eine "Best-in-Class Large Cap"-Idee ein, die sich ihrer Meinung nach durch "hochwertiges Wachstum, steigende Rentabilität und begrenzten Wettbewerb" auszeichnet.

HSBC ist optimistisch für Meituan und hat ein Kursziel von 220 Hongkong-Dollar (28,30 US-Dollar) für die Aktie, was einem Aufwärtspotenzial von 25,8 Prozent entspricht.

Meituans Umsatz wird im Jahr 2024 voraussichtlich um 20 Prozent und im Jahr 2025 um 17 Prozent wachsen, so die Analysten. Unter Bezugnahme auf Daten von Morningstar wies Liu darauf hin, dass Meituan "im Vergleich zu anderen Internetunternehmen relativ unterbewertet ist", da nur etwa 45 Prozent der globalen Schwellenländerfonds die Aktie besitzen.

Im Small-Cap-Bereich setzt die Bank auf eine indische Aktie, das Krishna Institute Of Medical Sciences oder KIMS, da immer mehr Inder in eine hochwertige Gesundheitsversorgung investieren.

Damayanti Kerai, Analystin für das indische Gesundheitswesen bei HSBC Global Research, bezeichnet das Unternehmen als "Best-in-Class-Small-Cap" und ist der Ansicht, dass es "gut positioniert ist, um ein gesundes Wachstum zu erzielen."

Dies folgt auf die Schritte von KIMS in neuere Märkte mit starker Nachfrage und in Spezialgebiete wie High-End-Verfahren wie Transplantationen und Onkologie. Kerai zufolge soll die Bettenkapazität in den Geschäftsjahren 2025 bis 2027 um 60 Prozent erweitert werden.

Ebenfalls auf der HSBC-Liste steht der koreanische Automobilhersteller Kia, den die Bank als "bestes Value Play für 2025" betrachtet.

Die Aktien von Kia befinden sich in einem Aufwärtstrend und haben in den letzten fünf Tagen rund 8 Prozent zugelegt.

"Die jüngste Aktienkursentwicklung berücksichtigt eine Eskalation der Handelsspannungen, die sich wahrscheinlich auf das Wachstum des Sektors auswirken wird. Es bleibt jedoch unklar, welche Art von Politik die neu gewählte Regierung in den USA umsetzen wird", bemerkte Will Cho, Analyst für Elektrofahrzeugbatterien, Automobile und Technologie bei HSBC Global Research in Korea.

Mit Blick auf die Zukunft sagt Cho, dass Kias "starkes Margenprofil seine Elektrifizierungsinitiative unterstützen kann, um wettbewerbsfähigere und erschwinglichere EV-Modelle zu produzieren, insbesondere in der EU, wo das regulatorische Umfeld ab 2025 günstiger sein sollte."

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion