Die besten Elektroautos fahren auf Verbrenner-Plattformen (FOTO)

München/Berlin (ots) - Gewinner des TÜV-Reports 2025: der Honda Jazz. Das neueModell der Japaner zeigt: Auch Kleinwagen können mit hervorragender Qualitätaufwarten. Mindestens genau so wichtiges Ergebnis: In Sachen Haltbarkeit vonElektroautos liegen solche Modelle vorne, die auf Verbrennerplattformenbasieren. Mit besonders guten Werten stechen die Wolfsburger hervor: mit dem VWe-Golf etwa oder dem VW eUP. Auch der Mini Cooper SE punktet bei denSachverständigen. Insgesamt bleiben die Werte im Vergleich zum Vorjahresberichtbeinahe gleich. Die Quote der erheblichen Mängel steigt minimal von 20,5 auf20,6 Prozent. Weitere Ergebnisse des neuen TÜV-Reports, den der TÜV-Verband am21. November 2024 in Berlin vorstellt: Licht bleibt Hauptmangel, die Quote derFahrzeuge ohne Mängel sinkt leicht - um 0,4 Prozentpunkte auf 67,9 Prozent."Die Fahrzeugsicherheit ist weiter auf sehr hohem Niveau", sagt Jürgen Wolz,Leiter Service Line Mobility und Amtliche Tätigkeiten Deutschland DivisionMobility TÜV SÜD, und fügt hinzu: "Das gilt insbesondere auch für die zunehmendeZahl an Elektroautos." Hier zeigen die Auswertungen, dass die hochwertigstenElektroautos auf Plattformen fahren, mit denen Verbrenner seit Jahren unterwegssind. Karosserien, Fahrwerke, Antriebsstränge, Bremsen - bewährte Technik sorgtauch beim Elektroauto für ausgezeichnete Qualität. Anders ist das beiFahrzeugen, die von vornherein nur für den Stromantrieb konzipiert wurden.Beispiele dafür sind etwa das Tesla Model 3, das bereits nach zwei bis dreiJahren 14,2 Prozent erhebliche Mängel (EM) aufweist, und auch der Renault Zoelandet beim TÜV-Debüt mit 8,9 Prozent EM auf den hintersten Rängen. DerVergleich belegt den Unterschied: Bei VW e-Golf sind es 3,4 Prozent und beimMini Cooper SE 4,4 Prozent, wenn sie das erste Mal beim TÜV vorfahren.Batterien sind schwerDer Blick auf die Mängelgruppen der E-Fahrzeuge auf eigener Plattformuntermauert die Hypothese: Denn beanstandet werden hauptsächlich Bauteile, dienichts mit dem Antrieb zu tun haben. Beispiel Achsaufhängung: Bereits bei derersten Prüfgassenrunde hat das Tesla Model 3 hier eine EM-Quote von 3,0 Prozent.Der Renault Zoe liegt mit 0,3 Prozent leicht über dem Durchschnitt. VW e-Golf(null Prozent) oder der Mini Cooper SE (0,1 Prozent) liegen also teils weitdarunter. Grund für Mängel am Fahrwerk ist nicht selten das hohe Gewicht derBatterien.Dazu kommt, dass die Hersteller solcher Fahrzeuge kaum auf Wartung in derWerkstatt setzen. Fehlende Service-Intervalle wie beim Tesla hinterlassen ebenihre Spuren, die dann erst beim TÜV erkannt werden.TÜV SÜD-Experte Wolz: "Elektroautos brauchen weniger Wartung? Stimmt nicht ganz.