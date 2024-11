Eventim-Kursrutsch – Anleger enttäuscht nach diesen Zahlen!

Große Überraschung aus der Freizeitbranche: Das MDAX -notierte CTS Eventim liefert schlechte Zahlen und knallt zunächst ins Bodenlose. Erster Halt war am Handesltag bei einem Minus von rund 14 Prozent, bei dem die Papiere sich zunächst einpendelten. Am Ende des Tages erholte sich die Aktie bei einem Verlust von rund 8 Prozent.

Unterm Strich steht zwar ein operativer Gewinn (Ebitda) von 8 Prozent, das sind 120,6 Millionen Euro. Analysten hatten hier aber mit einem Nettogewinn von 160 Millionen Euro gerechnet. Der Umsatz wuchs im Jahresvergleich auf 825 Millionen Euro.

Integriert im abgelaufenen Quartal ist erstmals das zugekaufte Unternehmen "See Tickets." Das trieb den Umsatz nach oben, verursachte aber auch zugleich Kosten für die Integration miterworbener Festivals.

Deshalb brach das Ergebnis in der Sparte Live Entertainment im dritten Quartal um 25 Prozent ein. In der größeren Sparte Ticketing, in der Eventim Eintrittskarten für Ed Sheeran, Iron Maiden oder Gilberto Gil verkaufte, legte das bereinigte Ebitda um 2 Prozent zu.

An dem Ziel, im laufenden Jahr eine deutliche Steigerung des bereinigten Ebitda zu erreichen, hielt das Unternehmen fest. Nach neun Monaten lag das Plus bei 323 Millionen Euro. Der Vorverkaufsstart für die Jubiläumsausgaben 2025 der Festivals Rock am Ring und Rock im Park sei "ausgesprochen positiv verlaufen", gab das Unternehmen einen ersten Blick für das nächste Jahr.

Dank des Zukaufs erreichte Eventim erstmals in seiner Firmengeschichte nach neun Monaten die Umsatzmarke von zwei Milliarden Euro.

Angesichts der Zahlen bleiben die Analysten optimistisch. Die Baader Bank hat die Einstufung für CTS Eventim auf "Add" mit einem Kursziel von 98 Euro belassen. Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für CTS Eventim mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Buy" belassen.

Die Anleger senken am Donnerstag zunächst die Daumen. Den Rücksetzer könnten langfristig orientierte Aktionäre zum Nachkauf nutzen.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion