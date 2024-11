Cision transformiert KI-gestützte Kommunikation in Zusammenarbeit mit Google Cloud

Diese Nachricht folgt auf die kürzlich angekündigte Markteinführung des KI-gestützten Lösungsportfolios von PR Newswire, die mit Gemini auf Vertex AI entwickelt wurde. Sie hilft Unternehmen dabei, Inhalte schneller und effizienter zu erstellen und zu verbreiten, wodurch sich der dafür benötigte Zeitaufwand für Kunden drastisch verkürzt. Durch diese Zusammenarbeit wird Cision in die Lage versetzt, noch schneller zukunftsträchtige Lösungen über alle Geschäftsbereiche hinweg zu liefern.

Durch die Kombination der Daten- und Kommunikationsexpertise von Cision mit der Vertex KI-Plattform und den Gemini-Modellen in der Google Cloud kann Cision noch fortschrittlichere Funktionen und Daten bieten, die Führungskräfte befähigen, datengesteuerte Entscheidungen zu treffen, Strategien zu optimieren und Geschäftsergebnisse zu beschleunigen.

Zu den wichtigsten Vorteilen der Zusammenarbeit gehören:

Umsetzbare, datengestützte Erkenntnisse: Kunden von Cision haben nun Zugang zu noch leistungsfähigeren KI-gestützten Erkenntnissen und Analysen, mit denen sie datengestützte Strategien entwickeln können, die ihnen erhebliche Wettbewerbsvorteile verschaffen.

Kunden von Cision haben nun Zugang zu noch leistungsfähigeren KI-gestützten Erkenntnissen und Analysen, mit denen sie datengestützte Strategien entwickeln können, die ihnen erhebliche Wettbewerbsvorteile verschaffen. Gesteigerte Produktivität: Kunden von Cision werden von den erweiterten KI-Funktionen profitieren, um optimierte Arbeitsabläufe zu schaffen und schneller und präziser auf Erkenntnisse reagieren zu können.

Kunden von Cision werden von den erweiterten KI-Funktionen profitieren, um optimierte Arbeitsabläufe zu schaffen und schneller und präziser auf Erkenntnisse reagieren zu können. Zukunftssichere Strategien: Durch die Zusammenarbeit können Kunden aller Cision-Lösungen die Vorteile branchenführender KI-Technologien nutzen, um dadurch die Zukunft von Marketing und Kommunikation mitzugestalten.

„Durch die Nutzung der KI von Google Cloud bauen wir nicht nur leistungsfähigere Produkte für unsere Kunden, sondern setzen auch neue Maßstäbe für die Zukunft der Bereiche datenbasierter Erkenntnisse und Kommunikation, die die Branche neu definieren werden", so Prasant Gondipalli, Interim-CEO von Cision.

„Unsere Zusammenarbeit mit Cision markiert einen wichtigen Moment in der Marketing- und Kommunikationslandschaft und ermöglicht es Unternehmen, KI zu nutzen, um Innovation und Effizienz voranzutreiben", sagt Carrie Tharp, VP Solutions & Industries bei Google Cloud. „Mit diesen Verbesserungen erweitert Cision nicht nur seine Produkte, sondern trägt auch dazu bei, die Art und Weise zu verändern, wie Unternehmen erkenntnisgestützte Entscheidungen treffen."

Mit dem Einsatz von Google Clouds KI-Technologie in allen Geschäftsbereichen von Cision wird Cision weitere Innovationen auf den Markt bringen und seine Position als Marktführer im Bereich der KI-gestützten Kommunikation weiter festigen. Mit weiteren wegweisenden Markteinführungen im Jahr 2025 über seine Marken hinweg bleibt Cision der Vorreiterrolle bei Innovationen, die auf datengestützten Einblicken basieren, verpflichtet.

Informationen zu Cision

Cision ist der weltweit führende Anbieter von Consumer- und Media Intelligence Lösungen, Social Media- und Kommunikationslösungen. Wir geben Experten in den Bereichen Öffentlichkeitsarbeit und Unternehmenskommunikation, Marketing und soziale Medien die erforderlichen Lösungen an die Hand, um in einer datengesteuerten Welt von heute zu bestehen. Unsere fundierten Fachkenntnisse, exklusiven Datenpartnerschaften und preisgekrönten Produkte, darunter CisionOne, Brandwatch und PR Newswire, ermöglichen es mehr als 75.000 Unternehmen und Organisationen – darunter 84 Prozent der Fortune 500 –, die Aufmerksamkeit der wichtigsten Zielgruppen auf sich zu ziehen, deren Bedürfnisse zu verstehen und von ihnen verstanden zu werden.

