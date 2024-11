Frankfurt am Main (ots) -



- Deutsche Wirtschaft wächst mit 0,7 Prozent weiter langsamer als die Eurozone

- Strukturelle Probleme hemmen unverändert deutsches BIP-Wachstum

- Inflationsrate um 2 Prozent ermöglicht zusätzliche Zinssenkungen der EZB

- DAX zum Jahresende 2025 bei rund 20.500 Punkten



Der aktuelle Konjunktur- und Kapitalmarktausblick von Helaba Research & Advisory

steht unter dem Motto "Weltwirtschaft auf dem Laufsteg". Sowohl in der Mode als

auch bei Konjunktur und Kapitalmärkten sind Zyklen und Trends maßgeblich. Diese

werden 2025 bei den Defilees auf dem Laufsteg der Weltwirtschaft zu sehen sein.

Was wird 2025 en vogue sein? Bleiben z.B. Zölle in Mode oder sind diese bald

schon wieder out? Ein ganz großes Comeback auf dem Catwalk hat Donald Trump. Und

wie wird die deutsche Kollektion aussehen? Nach dem Ende der Ampel-Regierung

werden die Entwürfe der einzelnen Designer noch einmal neu gezeichnet. Die

Helaba Expertinnen und Experten haben hierzu drei Szenarien entwickelt, die

unter den Labels "Arbeitskleidung", "Haute Couture" und "Des Kaisers neue

Kleider" laufen.









Die Basiskollektion "Arbeitskleidung" wird 2025 ganz groß rauskommen. Sie

schützt einerseits vor den mannigfaltigen Risiken, ermöglicht andererseits aber

auch, dass wieder richtig angepackt werden kann. Die großen Notenbanken sind

2024 auf einen Lockerungskurs eingeschwenkt. Wie es derzeit aussieht, bekommen

die Geldpolitiker die hohe Inflation in den Griff, ohne dabei eine schwere

Rezession auszulösen. Die geldpolitischen Lockerungen stützen die Erholung des

Industriezyklus. Während in Europa über eine weniger expansive Fiskalpolitik

diskutiert wird, plant der designierte US-Präsident Donald Trump umfangreiche

Steuersenkungen. Belastend wirkt unverändert die angespannte geopolitische Lage

und der weiter zunehmende Protektionismus.



Das Wachstum der Weltwirtschaft sollte 2025 im Jahresschnitt etwa so hoch

ausfallen wie 2024 (knapp 3 Prozent). "Das deutsche Bruttoinlandsprodukt wächst

nach zwei Jahren Stagnation um 0,7 Prozent und damit nach wie vor langsamer als

der Durchschnitt der Eurozone (1,2 Prozent)", prognostiziert Dr. Gertrud Traud,

Chefvolkswirtin der Helaba. "Ursache für dieses vergleichsweise schwache

Wachstum ist in erster Linie die sich seit Jahren verschlechternde

Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands", erläutert Dr. Traud weiter.



Die Inflationwird 2025 wohl kein dominierender Faktor mehr sein. "Die



