Rheinmetall geben nach Rekordhoch Teil der Gewinne ab

(Neu: Aktueller Kurs, Metzler-Kursziel, Historie 2022 und 2023)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Rheinmetall haben am Donnerstag im frühen Handel ihre erst vor zwei Tagen erreichte Bestmarke übertroffen. Das Rekordhoch steht nun bei 611,80 Euro. Anschließend gaben sie aber einen Teil der Gewinne ab und kosteten zuletzt beim Kurs von gut 600 Euro noch 0,8 Prozent mehr als am Vortag, während sich der Dax über der 19.000-Punkte-Marke mit 0,4 Prozent im Plus bewegte.

Die Aussicht auf höhere Verteidigungsausgaben sowie auf dem Kapitalmarkttag gefasste neue mittelfristige Wachstumsziele hatten den Papieren in dieser Woche Auftrieb gegeben. Am Vortag hatten die Anleger zwar kurz Gewinne mitgenommen, dies nutzten sie am Donnerstag aber schon wieder zum Einstieg.