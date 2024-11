ZenaTech unterzeichnet Blue-UAS- und NDAA-konforme Vereinbarungen mit Supply-Chain-Partnern für den Vertrieb an US-Verteidigungsstellen und NATO-Streitkräfte

(Toronto, Ontario, 21. November 2024) / IRW-Press / ZenaTech, Inc. (NASDAQ: ZENA) (FWB: 49Q) („ZenaTech“), ein Technologieunternehmen, das auf Drohnenlösungen auf der Basis von KI (künstliche Intelligenz) und SaaS- (Software-as-a-Service) Lösungen für Unternehmen spezialisiert ist, gibt bekannt, dass das Unternehmen Partnervereinbarungen für seine Supply Chain unterzeichnet hat, die mit Blue Unmanned Aerial Systems (UAS) und dem US-amerikanischen National Defense Authorization Act (NDAA) übereinstimmen, um seine KI-Drohnenlösungen der Reihe ZenaDrone 1000 an US-Verteidigungsstellen und NATO-Streitkräfte zu verkaufen. Über seine Tochtergesellschaft ZenaDrone nahm das Unternehmen vor kurzem an einer Handelsmission in Taiwan teil, die von der Arizona Commerce Authority (ACA) organisiert wurde und die direkt zu diesen Partnerschaften führte.