Viele weibliche Beschäftigte treffen nach wie vor auf Barrieren in der Karriereplanung

Berlin (ots) - Weniger als jede fünfte Frau verfolgt kurzfristig einen konkreten

Karriereschritt in ihrem aktuellen Unternehmen. Das ist ein Ergebnis der

aktuellen Arbeitsmarkt Studie "Frauen und ihre Karrierepläne", für die die

KÖNIGSTEINER Gruppe 1.608 Beschäftigte, davon 1.083 Frauen befragen ließ.

Demnach geben 17 % der Frauen an, in naher Zukunft die nächste Stufe auf ihrer

Karriereleiter erklimmen zu wollen. Zum Vergleich: Bei den Männern liegt der

entsprechende Anteil bei 24 %. Allerdings streben die meisten Frauen dabei eine

gehaltliche Weiterentwicklung sowie die Übernahme von fachlicher Verantwortung

an. Weniger hoch im Kurs stehen aus weiblicher Sicht dagegen Führungs- und

Personalverantwortung. Ein Hauptgrund, warum viele Frauen umgekehrt auf ein

berufliches Vorankommen verzichten, liegt in der höheren Gewichtung der eigenen

Work-Life-Balance. Dies geben 53 % der Frauen als Hauptgrund an, derzeit keinen

Karriereschritt im Blick haben. Mehr als ein Drittel von ihnen (36 %) befürchten

zudem einen zu hohen beruflichen Stress. Nur 13 % verzichten zu Gunsten der

Familie auf eine Weiterentwicklung im Job.



Bereits mehr als ein Fünftel erleben ihr Geschlecht als Karrierehemmnis







Karriereentwicklung verzichten, sind angenommene sowie erlebte Ressentiments

aufgrund ihres Geschlechts. Denn 22 % der befragten Arbeitnehmerinnen erfuhren

eigenen Angaben zufolge bereits Karrierehindernisse aufgrund der Tatsache, dass

sie eine Frau sind. Besonders ausgeprägt ist diese Erfahrung im berufserfahrenen

Alter zwischen 30 und 39 Jahren. Hier geben 28 % derart negative Erfahrungen zu

Protokoll. Dazu passt: Während 21 % der Frauen das Gefühl haben, grundsätzlich

aufgrund ihres Geschlechts in der Karriereplanung benachteiligt zu werden,

teilen dies nur 6 % der Männer für ihr Geschlecht.



Vielfach wahrgenommene Barrieren in der Karriereentwicklung sind aus Sicht

vieler Frauen ungleiche Bezahlung, die mehr als die Hälfte der Frauen (52 %) in

ihrem Berufsleben bereits mindestens einmal hingenommen haben, der Mangel an

flexiblen Arbeitszeiten (40 %) sowie fehlende Fürsprecher in ihrem aktuellen

Unternehmen (39 %).



Vor allem aus den Personalabteilungen fehlt vielen Frauen die notwendige

Unterstützung. So fühlen sich aktuell mehr als die Hälfte der Frauen (52 %) von

der HR-Abteilung nicht angemessen unterstützt, was den Fortgang ihrer

beruflichen Laufbahn betrifft. Entsprechend gering ausgeprägt ist der Glauben



