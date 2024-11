Nvidia-Zahlen kein Beinbruch: KI-Story noch lange nicht am Ende!

Nach einem Kursanstieg von über 800 Prozent in 2 Jahren fallen selbst beeindruckende Zahlen schwer ins Gewicht. Die Aktien von Nvidia gaben am Donnerstag im vorbörslichen Handel um rund 3 Prozent nach , obwohl der KI-Player eine Umsatzprognose für das laufende Quartal präsentierte, die die Analystenschätzungen um 400 Millionen US-Dollar übertraf:

Das Unternehmen hatte in den vergangenen Quartalen regelmäßig Analystenprognosen um mehrere Milliarden US-Dollar übertroffen. Doch die Erwartungen haben sich inzwischen an die außergewöhnliche Performance angepasst. "Der Markt beginnt zu verstehen, dass Nvidia nicht jedes Quartal solche Ergebnisse liefern kann", sagte Quincy Krosby, Chefstratege bei LPL Financial.

Auch Jamie Cox von der Harris Financial Group sieht die Abkühlung als positiv:

Es ist gesund, dass Anleger erkennen, dass solch hohes Wachstum nicht nachhaltig ist. Die KI wird bleiben, aber man kann nicht erwarten, dass die Umsätze auf Dauer um 90 Prozent steigen.

KI und neue Chips bleiben Wachstumstreiber

Trotz der verlangsamten Umsatzsteigerungen zeigt die starke Nachfrage nach Nvidias marktführenden KI-Chips, dass das Unternehmen weiterhin gut positioniert ist. CEO Jensen Huang erklärte, dass die Nachfrage nach dem kommenden Blackwell-Chip das Angebot bereits übersteige. Angelo Zino von CFRA Research sieht langfristiges Potenzial:

Die Fundamentaldaten und der freie Cashflow von Nvidia sind weiterhin beeindruckend und werden Erwartungen übertreffen.

Lieferketten und hohe Margen

Schwierigkeiten in der Lieferkette begrenzen derzeit das Wachstum, doch die Bruttomargen des Unternehmens, die 75 Prozent überschreiten könnten, sorgen für Optimismus. Brandon Hoff von IDC erwartet, dass das Wachstum von Nvidia wieder an Fahrt gewinnen wird, sobald diese Engpässe überwunden sind.

Die zurückhaltende Kursreaktion unterstreicht, wie schwer es für Nvidia wird, Anleger weiterhin zu beeindrucken. "Die gestrigen Zahlen zeigen das notwendige Wachstum und die Robustheit des Unternehmens", erklärte Konstantin Oldenburger von CMC Markets. Er fügte hinzu, dass Nvidia trotz der hohen Bewertung weiterhin Rekorde anstreben könnte:

Die KI-Story dürfte noch Quartale Luft nach oben haben.

Fazit

Nvidia bleibt ein dominanter Akteur im KI-Markt, doch die hohen Erwartungen der Anleger könnten kurzfristig eine Belastung darstellen. Analysten sind sich jedoch einig, dass das Unternehmen langfristig gut positioniert ist, um von der wachsenden Nachfrage nach KI-Technologie zu profitieren.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,76 % und einem Kurs von 140,7EUR auf Tradegate (21. November 2024, 14:28 Uhr) gehandelt.