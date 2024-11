zvoove kauft Online Results und erweitert damit sein Portfolio für das Stellenmarketing

Strategische Akquisition erweitert SaaS-Portfolio von zvoove um digitales Recruiting für die Personaldienstleistung

MÜNCHEN und GOUDA, Niederlande, 21. November 2024 /PRNewswire/ -- zvoove, führender Anbieter von Digitalisierungslösungen für die Zeitarbeits-, Sicherheits- und Reinigungsbranche, gibt die Übernahme des niederländischen Personalmarketingunternehmens Online Results bekannt. Diese strategische Akquisition stärkt die Position von zvoove im Jobmarketing für die Personaldienstleistung, indem die Expertise von Online Results in innovativer Software und agenturbasiertem Recruitment-Marketing in das Gesamtportfolio integriert wird. Im Rahmen dieser Akquisition wird zvoove die hochmoderne SaaS-Plattform Falcon von Online Results in sein Ökosystem aufnehmen, um das Personal-Recruiting für Personaldienstleister weltweit effektiver zu gestalten.